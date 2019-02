сегодня



MAX CAVALERA: «Я не люблю сочинять тексты»



Гитарист/вокалист SOULFLY Max Cavalera, который начинал свою карьеру в легендарной бразильской трэш-металлической группе SEPULTURA, признался в интервью для Heavy New York, что не уделяет особого внимания сочинению текстов:



«Я на самом деле не люблю писать тексты. Это абсолютно вынужденная мера. Это как домашняя работа. Для меня самое интересное — это риффы, а создание рифов — это то, что я... Это мой мир. Я рождён для этого. И когда дело доходит до лирики, для меня это мучительный процесс. И я знаю, что из этого получилось много замечательных вещей — действительно вдохновляющего материала для людей, таких как [SEPULTURA] "Refuse/Resist" и [SOULFLY] "Eye For An Eye". Но это не самое моё любимое занятие. Когда всё складывается воедино, мне это нравится, я получаю от этого удовольствие. Когда это срабатывает. Например, я был очень счастлив, когда мы закончили песню "Ritual" (заглавный трек последнего альбома SOULFLY), потому что для меня "Ritual" — это та песня, которую я могу поставить на одну планку с [SOULFLY] "Primitive" или "Eye For A Eye", или [SEPULTURA] "Roots". Она одна из них. А затем "Dead Behind The Eyes" — я могу сравнить её с [SEPULTURA] "Arise" или "Beneath The Remains". Так что, безусловно, здорово видеть, как эти песни оживают... Но я не большой поклонник сочинения текстов — и никогда им не был. Я не писатель, скажем так. Я не веду дневники. Так что для меня это нечто неестественное. Это отчасти принудиловка, как домашнее задание, когда ты должен это сделать. Продюсер похож на учителя: "Да ладно, чувак. Ты должен это сделать". Но когда вы делаете это с кем-то, кому не всё равно, например, с продюсером альбома ''Ritual'' Josh'ем [Wilbur'ом], тогда это круто. Потому что мы работаем над словами и многое меняем».



Альбом ''Ritual'' был выпущен в октябре на лейбле Nuclear Blast. Обложка была создана художником Eliran'ом Kantor'ом (TESTAMENT, ICED EARTH, SODOM). Оформлением буклета занимался Marcelo Vasco (SLAYER, HATEBREED, KREATOR), который также сделал дизайн упаковки.















