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*Новое видео METALLICA 62
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 44
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 20
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
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Cavalera Conspiracy

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3 мар 2023 : 		 MAX CAVALERA: «Я бы записал следующую песню METALLICA»

19 янв 2023 : 		 MAX CAVALERA — об игре на 4 струнах: «Я стал играть ещё больше ритм-партий, чем раньше»

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24 сен 2022 : 		 MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то, чего я никогда не делал раньше»

20 июн 2022 : 		 JEFF BECERRA присоединился на сцене к MAX и IGOR CAVALERA

8 июн 2022 : 		 Видео с выступления MAX и IGOR CAVALERA

4 июн 2022 : 		 Видео с выступления MAX и IGOR CAVALERA

24 май 2022 : 		 MAX и IGOR CAVALERA открыли тур

27 апр 2022 : 		 IGOR CAVALERA — об актуальности ранних альбомов SEPULTURA

14 июл 2021 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA исполнил песню SEPULTURA

4 июн 2021 : 		 IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA

25 май 2021 : 		 MAX CAVALERA — о президенте Бразилии: «Фу какой!»

14 май 2021 : 		 IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA

5 май 2021 : 		 CAVALERA CONSPIRACY могут записать ЕР

25 мар 2021 : 		 IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA

10 мар 2021 : 		 MAX CAVALERA — о разрыве с SEPULTURA: «Там всё прогнило изнутри»

24 фев 2021 : 		 IGOR CAVALERA исполняет CAVALERA CONSPIRACY

14 фев 2021 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA рассказал о том, почему носил футболку со свастикой

3 фев 2021 : 		 IGOR CAVALERA — о значимости "Roots" SEPULTURA

28 янв 2021 : 		 IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA

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MAX CAVALERA: «Я бы записал следующую песню METALLICA»



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MAX CAVALERA в интервью "Wired In The Empire" ответил на вопрос, какую бы песню METALLICA он выбрал для кавер-версии:

«Я бы хотел сделать "Ride The Lightning", убойная тема. Рифф нечто. Текст что-то с чем-то. "Flash before my eyes, now it's time to die". Это же как "Aaarrrgh" — так круто, что просто не встать».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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3 мар 2023
P
Petrovich Sexyy
Пусть лучше каверит их новые песни. Учитывая творческое состояние Макса, это будет органичнее.
3 мар 2023
gravitgroove
Для Кавалеры однозначно подошли бы две песни: Fight fire with fire и Eye of the beholder (…and justice… оказал немалое влияние на Arise).

просмотров: 661

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