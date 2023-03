сегодня



MAX CAVALERA: «Я бы записал следующую песню METALLICA»



MAX CAVALERA в интервью "Wired In The Empire" ответил на вопрос, какую бы песню METALLICA он выбрал для кавер-версии:



«Я бы хотел сделать "Ride The Lightning", убойная тема. Рифф нечто. Текст что-то с чем-то. "Flash before my eyes, now it's time to die". Это же как "Aaarrrgh" — так круто, что просто не встать».







