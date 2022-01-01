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*Новая песня AVANTASIA 16
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 14
*Новое видео GRAVE DIGGER 10
*Новое видео ARCH ENEMY 8
*На новом альбоме SOULFLY будет 10-минутный эпик 8
*Видео с текстом от SEPTICFLESH 7
*DEEP PURPLE выступили с новым гитаристом 6
*Кавер-версия KORN от GINA AND THE EASTERN BLOCK 6
*Обложка и трек-лист нового альбома BLIND GUARDIAN 6
*UDO DIRKSCHNEIDER — о своём образе 6
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*Новая песня AVANTASIA 16
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 14
*Новое видео GRAVE DIGGER 10
*Новое видео ARCH ENEMY 8
*На новом альбоме SOULFLY будет 10-минутный эпик 8
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Cavalera Conspiracy

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24 май 2022 : 		 MAX и IGOR CAVALERA открыли тур

27 апр 2022 : 		 IGOR CAVALERA — об актуальности ранних альбомов SEPULTURA

14 июл 2021 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA исполнил песню SEPULTURA

4 июн 2021 : 		 IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA

25 май 2021 : 		 MAX CAVALERA — о президенте Бразилии: «Фу какой!»

14 май 2021 : 		 IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA

5 май 2021 : 		 CAVALERA CONSPIRACY могут записать ЕР

25 мар 2021 : 		 IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA

10 мар 2021 : 		 MAX CAVALERA — о разрыве с SEPULTURA: «Там всё прогнило изнутри»

24 фев 2021 : 		 IGOR CAVALERA исполняет CAVALERA CONSPIRACY

14 фев 2021 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA рассказал о том, почему носил футболку со свастикой

3 фев 2021 : 		 IGOR CAVALERA — о значимости "Roots" SEPULTURA

28 янв 2021 : 		 IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA

19 янв 2021 : 		 Новый ролик IGOR CAVALERA

7 янв 2021 : 		 IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA

30 ноя 2020 : 		 MAX CAVALERA: «Президентство Трампа скинуло маски»

18 ноя 2020 : 		 MAX CAVALERA: «Я вообще не слежу за SEPULTURA»

3 ноя 2020 : 		 MAX CAVALERA не ожидал, что своей стрижкой набросит на вентилятор

19 мар 2020 : 		 MAX CAVALERA: «Не считаю, что Чак Шульдинер получил достаточное признание»

3 мар 2020 : 		 MAX и IGOR CAVALERA вновь исполнят "Arise"

13 дек 2019 : 		 MAX и IGOR CAVALERA исполняют SEPULTURA

12 апр 2019 : 		 Новое видео MIXHELL

13 фев 2019 : 		 MAX CAVALERA: «Я не люблю сочинять тексты»

5 дек 2017 : 		 Бывший фронтмен MORBID ANGEL исполнил вместе с братьями CAVALERA классику MOTÖRHEAD

19 ноя 2017 : 		 Новое видео CAVALERA CONSPIRACY

27 окт 2017 : 		 Новая песня CAVALERA CONSPIRACY
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|||| сегодня

MAX и IGOR CAVALERA открыли тур



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MAX и IGOR CAVALERA открыли новый этап тура "Return Beneath Arise" выступлением 22 мая в Sunshine Theater, Albuquerque, New Mexico.




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