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Cavalera Conspiracy

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28 янв 2021 : 		 IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA

19 янв 2021 : 		 Новый ролик IGOR CAVALERA

7 янв 2021 : 		 IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA

30 ноя 2020 : 		 MAX CAVALERA: «Президентство Трампа скинуло маски»

18 ноя 2020 : 		 MAX CAVALERA: «Я вообще не слежу за SEPULTURA»

3 ноя 2020 : 		 MAX CAVALERA не ожидал, что своей стрижкой набросит на вентилятор

19 мар 2020 : 		 MAX CAVALERA: «Не считаю, что Чак Шульдинер получил достаточное признание»

3 мар 2020 : 		 MAX и IGOR CAVALERA вновь исполнят "Arise"

13 дек 2019 : 		 MAX и IGOR CAVALERA исполняют SEPULTURA

12 апр 2019 : 		 Новое видео MIXHELL

13 фев 2019 : 		 MAX CAVALERA: «Я не люблю сочинять тексты»

5 дек 2017 : 		 Бывший фронтмен MORBID ANGEL исполнил вместе с братьями CAVALERA классику MOTÖRHEAD

19 ноя 2017 : 		 Новое видео CAVALERA CONSPIRACY

27 окт 2017 : 		 Новая песня CAVALERA CONSPIRACY

5 окт 2017 : 		 Видео с текстом от CAVALERA CONSPIRACY

1 окт 2017 : 		 Новая песня CAVALERA CONSPIRACY

25 сен 2017 : 		 Подробности о новом альбоме CAVALERA CONSPIRACY

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления Max & Igor Cavalera

25 июл 2017 : 		 Дата выхода нового альбома CAVALERA CONSPIRACY

21 июл 2017 : 		 Новый альбом CAVALERA CONSPIRACY выйдет осенью

19 июл 2017 : 		 Вокалист GODFLESH на новом альбоме CAVALERA CONSPIRACY

23 май 2017 : 		 CAVALERA CONSPIRACY приступили к записи

18 апр 2017 : 		 MAX и IGGOR CAVALERA показали свой туровой автобус

22 мар 2017 : 		 CAVALERA CONSPIRACY работают над новым материалом

6 мар 2017 : 		 MIKE PATTON присоединился к MAX'у и IGOR'у CAVALERA

2 мар 2017 : 		 IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA
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IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA



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IGOR CAVALERA запустил серию роликов на YouTube "Beneath The Drums", в рамках которой он обсуждает известные номера из мира музыки. В первом выпуске он рассказывает о композиции SEPULTURA "Itsari" и демонстрирует исполнение этого трека.

Former SEPULTURA Drummer IGOR CAVALERA Breaks Down 'Roots' Song 'Itsari' In New Video Series








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

hansi_hrb


28 янв 2021, 22:15		Хорошо но касаранде поинтересней будет.

father


28 янв 2021, 23:17		Да уж, Элой умудрился превзойти каноничного музыканта-основателя, как ни парадоксально


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