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IGOR CAVALERA исполняет CAVALERA CONSPIRACY



IGOR CAVALERA запустил серию роликов на YouTube "Beneath The Drums", в рамках которой он обсуждает известные номера из мира музыки. В новом выпуске он рассказывает о композиции CAVALERA CONSPIRACY "Sanctuary".







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