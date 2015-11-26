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*Долгожданный альбом клавишника FAITH NO MORE выйдет весной 482
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Cavalera Conspiracy

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24 фев 2021 : 		 IGOR CAVALERA исполняет CAVALERA CONSPIRACY

14 фев 2021 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA рассказал о том, почему носил футболку со свастикой

3 фев 2021 : 		 IGOR CAVALERA — о значимости "Roots" SEPULTURA

28 янв 2021 : 		 IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA

19 янв 2021 : 		 Новый ролик IGOR CAVALERA

7 янв 2021 : 		 IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA

30 ноя 2020 : 		 MAX CAVALERA: «Президентство Трампа скинуло маски»

18 ноя 2020 : 		 MAX CAVALERA: «Я вообще не слежу за SEPULTURA»

3 ноя 2020 : 		 MAX CAVALERA не ожидал, что своей стрижкой набросит на вентилятор

19 мар 2020 : 		 MAX CAVALERA: «Не считаю, что Чак Шульдинер получил достаточное признание»

3 мар 2020 : 		 MAX и IGOR CAVALERA вновь исполнят "Arise"

13 дек 2019 : 		 MAX и IGOR CAVALERA исполняют SEPULTURA

12 апр 2019 : 		 Новое видео MIXHELL

13 фев 2019 : 		 MAX CAVALERA: «Я не люблю сочинять тексты»

5 дек 2017 : 		 Бывший фронтмен MORBID ANGEL исполнил вместе с братьями CAVALERA классику MOTÖRHEAD

19 ноя 2017 : 		 Новое видео CAVALERA CONSPIRACY

27 окт 2017 : 		 Новая песня CAVALERA CONSPIRACY

5 окт 2017 : 		 Видео с текстом от CAVALERA CONSPIRACY

1 окт 2017 : 		 Новая песня CAVALERA CONSPIRACY

25 сен 2017 : 		 Подробности о новом альбоме CAVALERA CONSPIRACY

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления Max & Igor Cavalera

25 июл 2017 : 		 Дата выхода нового альбома CAVALERA CONSPIRACY

21 июл 2017 : 		 Новый альбом CAVALERA CONSPIRACY выйдет осенью

19 июл 2017 : 		 Вокалист GODFLESH на новом альбоме CAVALERA CONSPIRACY

23 май 2017 : 		 CAVALERA CONSPIRACY приступили к записи

18 апр 2017 : 		 MAX и IGGOR CAVALERA показали свой туровой автобус
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IGOR CAVALERA исполняет CAVALERA CONSPIRACY



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IGOR CAVALERA запустил серию роликов на YouTube "Beneath The Drums", в рамках которой он обсуждает известные номера из мира музыки. В новом выпуске он рассказывает о композиции CAVALERA CONSPIRACY "Sanctuary".

IGGOR CAVALERA - Former SEPULTURA Drummer Breaks Down CAVALERA CONSPIRACYвЂ™s вЂњSanctuaryвЂќ In New Beneath The Drums Episode



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