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*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 17
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Cavalera Conspiracy

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IGOR CAVALERA — об актуальности ранних альбомов SEPULTURA



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IGOR CAVALERA в рамках недавней беседы ответил на вопрос, остаются ли актуальными альбомы SEPULTURA "Beneath The Remains" и "Arise":

«Я очень горжусь тем, что эти записи всё ещё актуальны для многих людей, включая меня самого. Мне очень нравятся эти пластинки, и играть их вживую — огромное удовольствие, потому что мне очень нравится играть музыку с моим братом; мне очень нравится та связь, которая у нас есть, та химия, которая у нас есть, когда мы играем вживую. И иметь возможность выступать вживую вместе — для меня это нечто особенное, я очень это ценю. Я знаю, что есть много братьев, которых уже нет с нами, например, братья Эббот из PANTERA, или даже Эдди Ван Халена уже нет — остался только Alex — так что от факта, что у меня есть мой брат, с которым я всё ещё могу что-то делать вместе, я ощущаю себя счастливчиком, и я испытываю благодарность за то, что могу выходить на одну сцену и играть вместе с ним!»

IGOR CAVALERA Is





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