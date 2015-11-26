MAX CAVALERA — о разрыве с SEPULTURA: «Там всё прогнило изнутри»
MAX CAVALERA в рамках недавнего интервью коснулся темы разрыва и записи последнего альбома с SEPULTURA:
«Вся эта тема с "Roots" пришлась на очень запутанное время в моей жизни, потому что вряд ли знал, как справиться со всей этой фигнёй со славой, особенно в Бразилии. Мы поехали в Бразилию, и запись была грандиозной — как у больших групп, как у тех же THE BEATLES. И я помню, как пытался пойти в торговый центр с женой, и нас обступили люди. И я знал, что 70 процентов людей не покупали пластинок SEPULTURA; это было просто любопытство по отношению к знаменитостям. И это меня по-настоящему достало. Это было из серии: "Да, всем этим людям насрать. Они просто тут, потому что, типа, звёзды — это какой-то прикол. И я его не пониманию". И я пытался с этим справиться. В то время я сильно пил и принимал наркотики, так что я был просто неуправляемым. Ну и плюс всё было омрачено славой и трагедией. В то время, когда мы работали над этой грандиозной пластинкой, случилась не менее грандиозная трагедия. И это было очень сложно и горько, чувак. Я не думаю, что хоть когда-то смогу насладиться альбомом в полной мере из-за случившегося. Словно топором всё обрубили. Но такова жизнь, чувак».
На вопрос, стала ли смерть Даны (пасынка Max'a) отправной точкой для многих разногласий, которые привели к окончательному распаду классического состава SEPULTURA, Max ответил:
«Ситуация в группе... Всё было плохо [ещё до этого]. Случившееся не стало началом, оно лишь добавило масла в огонь. И одна из главных причин, по которой так получилось, — многие люди не знают этой истории — мы были в Англии, готовились принять участие в фестивале [Monsters Of Rock] Donington с Ozzy [Osbourne]... И мы получили известие, что Дана умер. Моя жена была в полном отчаянии. А я её муж; я должен был поддерживать её, утешать и всё такое. Поэтому я вернулся в Америку чтобы быть с ней. Позже я узнал, что жена Andreas'a пыталась перевезти тело, пыталась украсть тело Даны и очень быстро похоронить его, чтобы мы могли вернуться в турне. И это... Да ладно, чувак. Я тогда подумал: "Кто вообще так делает?" Это серьёзно заставило меня задуматься о людях, с которыми я создаю музыку. "Это что, мои настоящие друзья?" Это же реально сбивало с толку. А потом стало ещё хуже, потому что в конце концов они собрались, включая моего брата, — я не могу отделить его от этой ситуации, он был частью случившегося — всё это было похоже на мятеж. Три парня против меня и против Глории. С ней они вообще не стали разговаривать. Тот последний тур по Европе был совершенно отстойным, это было чистое бедствие. Это никак не проявилось в музыкальном плане, музыка [была] великолепна, [и] шоу было великолепным. Но остальные 23 часа дня были чертовски отстойны, когда ты пытался со всем этим справиться. И в конце концов её контракт был расторгнут. В прессе всегда упоминают, что её уволили те парни, но это неправда. Срок действия её контракта на самом деле подошёл концу, и она решила не продлевать его. И она сказала мне: "Продолжай с ними, если хочешь. Это твой выбор. Не заставляй меня сдерживать тебя". И я просто не смог пойти на это из-за таких вещей. Когда такое происходит — это очень тяжело».
По словам Max'a, были и другие моменты, которые способствовали расколу, в том числе и стремление остальных участников группы работать с более устоявшимися и заметными фигурами в музыкальной индустрии.
«У них были разные идеи. Одной из главных была замена Глории и многих из нашей команды на очень "профессиональных", известных людей. И для меня это просто какой-то звездец, что ты выкидываешь тех, кто помог тебе добраться до успеха, просто потому, что ты стал успешным и можешь нанять кого угодно. Ты такой: "Ну лады, с тобой всё. Вали со своим дерьмом куда подальше. Дальше нам по пути с [этими] успешными людьми". Но я не согласен с таким подходом, потому что если всё идёт хорошо, то зачем менять? Мы попадали на все крупные фестивали, мы должны были стать хедлайнерами Big Day в Австралии, а такого с плохим менеджером, каким её выставляют, добиться этого непросто.
Честно говоря, я считаю, что лучшее, что мы могли бы сделать, это взять отпуск на целый год, все бы куда-то разъехались, прочистили мозги и вновь сели бы и поговорили. Но даже такой шаг мог не помочь. Всё испортилось — всё разрушилось. Всё прогнило, чувак, прогнило изнутри. Всё это нуждалось в переменах, и в конце концов нужно было расходиться».
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