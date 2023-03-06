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*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 62
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 21
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
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Cavalera Conspiracy

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MAX CAVALERA выбрал три лучших трэш-альбома



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В рамках серии "My 3 Questions To" бывший фронтмен SEPULTURA и нынешний лидер SOULFLY Max Cavalera назвал три лучших трэш-металлических альбома всех времён:

«Мне нравится старая школа. Первый альбом из Канады — SACRIFICE "Forward To Termination". Потрясающая пластинка. Я много её слушал, когда был подростком и жил в Бразилии.

А ещё NUCLEAR ASSAULT "Survive". Danny Lilker, чувак. Да! Danny на басу. NUCLEAR ASSAULT были потрясающими. Они играли с нами в Бразилии. Это было здорово. Вокалист John Connelly одолжил у меня гитару, а когда он мне её вернул, она была в крови. Но мне понравилось это шоу. И было здорово, что его кровь оказалась на моей гитаре.

И последняя пластинка — DARK ANGEL "Darkness Descends". Это идеальный дэт-трэш-альбом, но он больше трэшевый. Просто поразительные барабаны от Gene'a Hoglan'a. И я люблю DARK ANGEL, мне нравятся мощь и брутальность риффов.

Это три вдохновляющих трэш-пластинки, которые помогли создать все мои работы той эпохи».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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6 мар 2023
Вашингтон Ирвинг
Darkness Descends я так и не полюбил, а вот Time Does Not Heal у них вообще бомбический.

просмотров: 556

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