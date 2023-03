сегодня



MAX CAVALERA выбрал три лучших трэш-альбома



В рамках серии "My 3 Questions To" бывший фронтмен SEPULTURA и нынешний лидер SOULFLY Max Cavalera назвал три лучших трэш-металлических альбома всех времён:



«Мне нравится старая школа. Первый альбом из Канады — SACRIFICE "Forward To Termination". Потрясающая пластинка. Я много её слушал, когда был подростком и жил в Бразилии.



А ещё NUCLEAR ASSAULT "Survive". Danny Lilker, чувак. Да! Danny на басу. NUCLEAR ASSAULT были потрясающими. Они играли с нами в Бразилии. Это было здорово. Вокалист John Connelly одолжил у меня гитару, а когда он мне её вернул, она была в крови. Но мне понравилось это шоу. И было здорово, что его кровь оказалась на моей гитаре.



И последняя пластинка — DARK ANGEL "Darkness Descends". Это идеальный дэт-трэш-альбом, но он больше трэшевый. Просто поразительные барабаны от Gene'a Hoglan'a. И я люблю DARK ANGEL, мне нравятся мощь и брутальность риффов.



Это три вдохновляющих трэш-пластинки, которые помогли создать все мои работы той эпохи».







