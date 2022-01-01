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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 36
*Профессиональное видео с выступления SODOM 30
*Клип EUROPE набрал миллиард 25
*Гитарист METALLICA дал петуха 23
*Старый член вернулся в MEGADETH 22
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Cavalera Conspiracy

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8 июн 2022 : 		 Видео с выступления MAX и IGOR CAVALERA

4 июн 2022 : 		 Видео с выступления MAX и IGOR CAVALERA

24 май 2022 : 		 MAX и IGOR CAVALERA открыли тур

27 апр 2022 : 		 IGOR CAVALERA — об актуальности ранних альбомов SEPULTURA

14 июл 2021 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA исполнил песню SEPULTURA

4 июн 2021 : 		 IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA

25 май 2021 : 		 MAX CAVALERA — о президенте Бразилии: «Фу какой!»

14 май 2021 : 		 IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA

5 май 2021 : 		 CAVALERA CONSPIRACY могут записать ЕР

25 мар 2021 : 		 IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA

10 мар 2021 : 		 MAX CAVALERA — о разрыве с SEPULTURA: «Там всё прогнило изнутри»

24 фев 2021 : 		 IGOR CAVALERA исполняет CAVALERA CONSPIRACY

14 фев 2021 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA рассказал о том, почему носил футболку со свастикой

3 фев 2021 : 		 IGOR CAVALERA — о значимости "Roots" SEPULTURA

28 янв 2021 : 		 IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA

19 янв 2021 : 		 Новый ролик IGOR CAVALERA

7 янв 2021 : 		 IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA

30 ноя 2020 : 		 MAX CAVALERA: «Президентство Трампа скинуло маски»

18 ноя 2020 : 		 MAX CAVALERA: «Я вообще не слежу за SEPULTURA»

3 ноя 2020 : 		 MAX CAVALERA не ожидал, что своей стрижкой набросит на вентилятор

19 мар 2020 : 		 MAX CAVALERA: «Не считаю, что Чак Шульдинер получил достаточное признание»

3 мар 2020 : 		 MAX и IGOR CAVALERA вновь исполнят "Arise"

13 дек 2019 : 		 MAX и IGOR CAVALERA исполняют SEPULTURA

12 апр 2019 : 		 Новое видео MIXHELL

13 фев 2019 : 		 MAX CAVALERA: «Я не люблю сочинять тексты»

5 дек 2017 : 		 Бывший фронтмен MORBID ANGEL исполнил вместе с братьями CAVALERA классику MOTÖRHEAD
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Видео с выступления MAX и IGOR CAVALERA



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MAX и IGOR CAVALERA продолжают катать программу "Return Beneath Arise" — видео с концерта 26 мая в Нэшвилле доступно для просмотра ниже.




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