24 сен 2022



MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то, чего я никогда не делал раньше»



В новом интервью Historias Rockeras бывший фронтмен SEPULTURA и нынешний лидер SOULFLY Max Cavalera рассказал о важности новых открытий на каждом альбоме, в работе над которым он принимает участие:



«Мне самому это нравится. И именно это мне нравилось в работе с SEPULTURA — альбомы, которые не повторялись. "Beneath The Remains" отличался от "Arise"; "Arise" отличался от "Chaos A.D."; "Chaos A.D." от "Roots" тоже отличался. То же самое и с SOULFLY. Ранний SOULFLY был более этническим, а затем он стал более трэшевым. "Soulfly 3" и "Prophecy" были более трэш-металлическими, а "Enslaved" — более дэт-металлическим. В "Archangel" есть некоторое влияние блэк-металла.

Мне нравится, что правил не существует, — ты сам их устанавливаешь. И у меня, как у творческого человека, возникает воодушевление: "Что я могу сделать ещё, чего не делал раньше? Что я могу сделать нового?" А новый материал иногда просто возвращает к прошлому. Так что я могу вернуться назад и сделать альбом, очень близкий к блэк-металлу, что, как мне кажется, было бы здорово, то есть вернуться к стилю "Morbid Visions" и снова сделать из этого что-то новое. Так здорово, что всё возможно. Для меня в металле нет правил — я сам устанавливаю свои правила. Именно так я и живу. Я придумываю свои идеи и решаю, что с ними сделать. Всё зависит только от меня. Можно менять представления людей, менять их видение.

Я помню, когда мы записали альбом "Roots", лейблу не понравилось название; возможно, он звучал как сборник регги. И я сказал им: "Не волнуйтесь". После SEPULTURA "Roots" это слово будет связано с металлом". И теперь оно прочно с ним связано, у нас даже есть программы на радио под названием "Roots Of...", и другие группы используют слово "roots". "Roots" — это металлическое слово.

Нужно иметь своё видение. Нужно уметь подумать о чём-то и понять: "Это изменит мнение людей после того, как ты это сделаешь". Нужно иметь смелость сделать это, а затем иметь терпение и видение, чтобы понять, как сделать то, чего ещё не было. Так что я думаю, что это всё звенья одной цепи.



Я с большим удовольствием записываю альбомы. Для меня каждый альбом — это шанс сделать то, чего я никогда не делал раньше».







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