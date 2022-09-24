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Cavalera Conspiracy

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|||| 24 сен 2022

MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то, чего я никогда не делал раньше»



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В новом интервью Historias Rockeras бывший фронтмен SEPULTURA и нынешний лидер SOULFLY Max Cavalera рассказал о важности новых открытий на каждом альбоме, в работе над которым он принимает участие:

«Мне самому это нравится. И именно это мне нравилось в работе с SEPULTURA — альбомы, которые не повторялись. "Beneath The Remains" отличался от "Arise"; "Arise" отличался от "Chaos A.D."; "Chaos A.D." от "Roots" тоже отличался. То же самое и с SOULFLY. Ранний SOULFLY был более этническим, а затем он стал более трэшевым. "Soulfly 3" и "Prophecy" были более трэш-металлическими, а "Enslaved" — более дэт-металлическим. В "Archangel" есть некоторое влияние блэк-металла.
Мне нравится, что правил не существует, — ты сам их устанавливаешь. И у меня, как у творческого человека, возникает воодушевление: "Что я могу сделать ещё, чего не делал раньше? Что я могу сделать нового?" А новый материал иногда просто возвращает к прошлому. Так что я могу вернуться назад и сделать альбом, очень близкий к блэк-металлу, что, как мне кажется, было бы здорово, то есть вернуться к стилю "Morbid Visions" и снова сделать из этого что-то новое. Так здорово, что всё возможно. Для меня в металле нет правил — я сам устанавливаю свои правила. Именно так я и живу. Я придумываю свои идеи и решаю, что с ними сделать. Всё зависит только от меня. Можно менять представления людей, менять их видение.
Я помню, когда мы записали альбом "Roots", лейблу не понравилось название; возможно, он звучал как сборник регги. И я сказал им: "Не волнуйтесь". После SEPULTURA "Roots" это слово будет связано с металлом". И теперь оно прочно с ним связано, у нас даже есть программы на радио под названием "Roots Of...", и другие группы используют слово "roots". "Roots" — это металлическое слово.
Нужно иметь своё видение. Нужно уметь подумать о чём-то и понять: "Это изменит мнение людей после того, как ты это сделаешь". Нужно иметь смелость сделать это, а затем иметь терпение и видение, чтобы понять, как сделать то, чего ещё не было. Так что я думаю, что это всё звенья одной цепи.

Я с большим удовольствием записываю альбомы. Для меня каждый альбом — это шанс сделать то, чего я никогда не делал раньше».




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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24 сен 2022
Tomahawk
Шанс сделать ещё большее говнище, чем до этого
  Dislike!1
24 сен 2022
father
Tomahawk, причём в этот раз и это не получилось, и чего-то нового он не наделал:)
24 сен 2022
x
xRReth
Tomahawk, ...и тот просирает
24 сен 2022
gravitgroove
Да давно пора записать слезливую балладу и самому ее прохрипеть, другие шансы удивить были исчерпаны им еще в 2004 году, да и то, не его это отдельная заслуга.

Ну а все эти частичные возвраты к истокам вроде как ничем новым и не являются, просто поменьше жопа гореть стала у упертых трэшеров и хейтеров грув-метала
24 сен 2022
Lord Iscariah
Давай в порнухе с трансами еще снимись.

просмотров: 541

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