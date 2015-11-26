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Cavalera Conspiracy

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18 ноя 2020 : 		 MAX CAVALERA: «Я вообще не слежу за SEPULTURA»

3 ноя 2020 : 		 MAX CAVALERA не ожидал, что своей стрижкой набросит на вентилятор

19 мар 2020 : 		 MAX CAVALERA: «Не считаю, что Чак Шульдинер получил достаточное признание»

3 мар 2020 : 		 MAX и IGOR CAVALERA вновь исполнят "Arise"

13 дек 2019 : 		 MAX и IGOR CAVALERA исполняют SEPULTURA

12 апр 2019 : 		 Новое видео MIXHELL

13 фев 2019 : 		 MAX CAVALERA: «Я не люблю сочинять тексты»

5 дек 2017 : 		 Бывший фронтмен MORBID ANGEL исполнил вместе с братьями CAVALERA классику MOTÖRHEAD

19 ноя 2017 : 		 Новое видео CAVALERA CONSPIRACY

27 окт 2017 : 		 Новая песня CAVALERA CONSPIRACY

5 окт 2017 : 		 Видео с текстом от CAVALERA CONSPIRACY

1 окт 2017 : 		 Новая песня CAVALERA CONSPIRACY

25 сен 2017 : 		 Подробности о новом альбоме CAVALERA CONSPIRACY

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления Max & Igor Cavalera

25 июл 2017 : 		 Дата выхода нового альбома CAVALERA CONSPIRACY

21 июл 2017 : 		 Новый альбом CAVALERA CONSPIRACY выйдет осенью

19 июл 2017 : 		 Вокалист GODFLESH на новом альбоме CAVALERA CONSPIRACY

23 май 2017 : 		 CAVALERA CONSPIRACY приступили к записи

18 апр 2017 : 		 MAX и IGGOR CAVALERA показали свой туровой автобус

22 мар 2017 : 		 CAVALERA CONSPIRACY работают над новым материалом

6 мар 2017 : 		 MIKE PATTON присоединился к MAX'у и IGOR'у CAVALERA

2 мар 2017 : 		 IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA

21 фев 2017 : 		 MAX и IGOR CAVALERA больше любят собак, чем кошек

20 янв 2017 : 		 MAX и IGOR CAVALERA о Трампе: «Это просто прикол»

15 ноя 2016 : 		 MAX CAVALERA заново открыл "Roots" в ходе подготовки к туру

3 ноя 2016 : 		 MAX CAVALERA о словах вокалиста KORN
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MAX CAVALERA: «Я вообще не слежу за SEPULTURA»



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В рамках недавнего разговора с подкастом RRBG MAX CAVALERA ответил на вопрос о том, поддерживает ли он связь с кем-то из SEPULTURA:

«Да не особо. Когда мы разбежались, это было немного похоже на... Я никогда не проходил через развод, но я полагаю, что это как раз очень на него похоже. Ты не особо хочешь видеть свою бывшую жену, не следишь за ней на предмет того, с кем она встречается, и т. п. Так что и я за ними особо не слежу.

Что бы они ни делали, я не против, чувак. У меня так много дел, что мне не нужно смотреть на них, выяснять, что они там делают в сравнении с тем, что делаю я. В итоге все при своих.

Я очень горжусь тем временем, что мы провели вместе. Мы сделали несколько великолепных записей, чувак, — вещей, которые постоянно влияют на людей. Я общаюсь со многими молодыми будущими группами, которые действительно любят старые вещи, — парнями из CREEPING DEATH и NECROT, они всегда упоминают особенно раннее время [SEPULTURA]: "Bestial Devastation", "Morbid Visions", "Beneath The Remains" и, конечно же, "Arise". Так что круто осознавать, что мы сделали эти альбомы. Но есть ещё столько всего, что предстоит сделать...»

MAX CAVALERA Doesn





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Blackout 74


18 ноя 2020, 14:34		Я тоже )

vairagya77


18 ноя 2020, 15:02		А я послеживаю- и последняя Сепа охеренная ! )

gravitgroove


18 ноя 2020, 16:52		Во! Повзрослел! А еще лет пять назад яд в сторону Киссера и Паулу лился рекой. Видать, старая обида завелась вместе со вшами еще в ту злосчастную вторую половину 96го года. Отстриг говно с затылка и в голове сразу свежее стало! Рад за него.


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