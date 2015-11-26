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MAX CAVALERA: «Я вообще не слежу за SEPULTURA»



В рамках недавнего разговора с подкастом RRBG MAX CAVALERA ответил на вопрос о том, поддерживает ли он связь с кем-то из SEPULTURA:



«Да не особо. Когда мы разбежались, это было немного похоже на... Я никогда не проходил через развод, но я полагаю, что это как раз очень на него похоже. Ты не особо хочешь видеть свою бывшую жену, не следишь за ней на предмет того, с кем она встречается, и т. п. Так что и я за ними особо не слежу.



Что бы они ни делали, я не против, чувак. У меня так много дел, что мне не нужно смотреть на них, выяснять, что они там делают в сравнении с тем, что делаю я. В итоге все при своих.



Я очень горжусь тем временем, что мы провели вместе. Мы сделали несколько великолепных записей, чувак, — вещей, которые постоянно влияют на людей. Я общаюсь со многими молодыми будущими группами, которые действительно любят старые вещи, — парнями из CREEPING DEATH и NECROT, они всегда упоминают особенно раннее время [SEPULTURA]: "Bestial Devastation", "Morbid Visions", "Beneath The Remains" и, конечно же, "Arise". Так что круто осознавать, что мы сделали эти альбомы. Но есть ещё столько всего, что предстоит сделать...»













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