MAX CAVALERA: «Я вообще не слежу за SEPULTURA»

В рамках недавнего разговора с подкастом RRBG MAX CAVALERA ответил на вопрос о том, поддерживает ли он связь с кем-то из SEPULTURA:
«Да не особо. Когда мы разбежались, это было немного похоже на... Я никогда не проходил через развод, но я полагаю, что это как раз очень на него похоже. Ты не особо хочешь видеть свою бывшую жену, не следишь за ней на предмет того, с кем она встречается, и т. п. Так что и я за ними особо не слежу.
Что бы они ни делали, я не против, чувак. У меня так много дел, что мне не нужно смотреть на них, выяснять, что они там делают в сравнении с тем, что делаю я. В итоге все при своих.
Я очень горжусь тем временем, что мы провели вместе. Мы сделали несколько великолепных записей, чувак, — вещей, которые постоянно влияют на людей. Я общаюсь со многими молодыми будущими группами, которые действительно любят старые вещи, — парнями из CREEPING DEATH и NECROT, они всегда упоминают особенно раннее время [SEPULTURA]: "Bestial Devastation", "Morbid Visions", "Beneath The Remains" и, конечно же, "Arise". Так что круто осознавать, что мы сделали эти альбомы. Но есть ещё столько всего, что предстоит сделать...»
Blackout 74
vairagya77
gravitgroove
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