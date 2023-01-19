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MAX CAVALERA — об игре на 4 струнах: «Я стал играть ещё больше ритм-партий, чем раньше»



В новом интервью журналу Brutal Planet Magazine бывший фронтмен SEPULTURA и нынешний лидер SOULFLY Max Cavalera рассказал о своей репутации современного мастера риффов:



«Я всегда интересовался риффами. Я думаю, что риффы удивительны, — они волшебны. В них что-то есть. Твоя личность проступает через рифф: гнев, отчаяние, счастье — всё это проступает через риффы. И я люблю риффы именно за это. Вот почему я в итоге сделал... Но причина, по которой я убрал две струны, немного другая. Это произошло давно, в Бразилии: когда эти струны пропали из моей гитары и у меня оказалось только четыре струны, это заставило меня быть ещё более творческим, используя только четыре струны. У меня нет двух струн, и это помогает мне: я должен делать всё с четырьмя. Поэтому с четырьмя струнами я стал играть ещё больше ритм-партий, чем раньше. И по сей день на большинстве моих гитар четыре струны».







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