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MAX CAVALERA — о президенте Бразилии: «Фу какой!»



Вокалист SOULFLY и CAVALERA CONSPIRACY MAX CAVALERA в рамках недавнего интервью затронул тему политической ситуации в Бразилии:



«Я много смотрю, когда у меня есть такая возможность, бразильских музыкантов в подкастах, и тому подобное, и для меня было настоящим шоком услышать, как они рассказывали, что в Бразилии есть семьи, которые разделены из-за этого человека. Потому что половине семьи он нравится, а другой половине он не нравится, и в итоге они разобщены, они не разговаривают друг с другом.



Я первый, кто скажет — это я знаю точно — почти любой, кто приходит к власти в Бразилии, сразу же погружается в коррупцию. Это почти как вирус; это как болезнь; это как болезнь президента. У Бразилии не может быть хорошего президента, даже если он попытается им стать; он не сможет. Но похоже, что этот человек ещё хуже. Потому что он похож на Трампа, он с гордостью принимает негативные вещи — [он] гордится тем, что убивает людей, [он] гордится тем, что уничтожает индейцев. Это пугает, потому что он гордится этими вещами.



Что касается меня, то я не знаком ни с кем из политиков. Я никогда не встречался ни с кем из них, и я не хочу ни с кем из них встречаться. С моей точки зрения они все подонки. Никто из них не хочет помогать.



Дело не только в человеке; дело в системе, которая стоит за человеком, которая сопровождает его.



Это отстой, что он раскалывает семьи и причиняет столько вреда, как Трамп причинил столько вреда здесь в США.



Я пел об этом на альбоме SOULFLY "Primitive" в 2002 году — "Назад к первобытности. К чёрту всю политику". И я имел в виду всю политику, включая политику в музыке. Я и правда считаю, что это карьера, в которой ты почти никогда не заботишься о людях. Ты становишься коррумпированным — ты начинаешь развращаться, ты можешь разбогатеть на этом, но ты просто делаешь всё для себя, и на этом всё, мужик. А в это время бедные люди продолжают умирать, проблемы никогда не решаются.



Говорят, что через триста лет Бразилия будет великой страной. Надеюсь, что через триста лет я перерожусь и снова появлюсь на свет. Я окажусь в хорошем месте [смеётся]».



Консерватор Болсонаро часто игнорировал угрозу коронавируса в стране, где от COVID-19 умерло более 400 000 граждан. Он также подвергался критике за свои комментарии о геях, женщинах и за ностальгию по бывшей военной диктатуре Бразилии. Кроме того, он призывал к расширению свободы действий для правоохранительных органов, чтобы они могли стрелять и убивать преступников.







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