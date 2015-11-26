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Cavalera Conspiracy

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MAX CAVALERA — о президенте Бразилии: «Фу какой!»



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Вокалист SOULFLY и CAVALERA CONSPIRACY MAX CAVALERA в рамках недавнего интервью затронул тему политической ситуации в Бразилии:

«Я много смотрю, когда у меня есть такая возможность, бразильских музыкантов в подкастах, и тому подобное, и для меня было настоящим шоком услышать, как они рассказывали, что в Бразилии есть семьи, которые разделены из-за этого человека. Потому что половине семьи он нравится, а другой половине он не нравится, и в итоге они разобщены, они не разговаривают друг с другом.

Я первый, кто скажет — это я знаю точно — почти любой, кто приходит к власти в Бразилии, сразу же погружается в коррупцию. Это почти как вирус; это как болезнь; это как болезнь президента. У Бразилии не может быть хорошего президента, даже если он попытается им стать; он не сможет. Но похоже, что этот человек ещё хуже. Потому что он похож на Трампа, он с гордостью принимает негативные вещи — [он] гордится тем, что убивает людей, [он] гордится тем, что уничтожает индейцев. Это пугает, потому что он гордится этими вещами.

Что касается меня, то я не знаком ни с кем из политиков. Я никогда не встречался ни с кем из них, и я не хочу ни с кем из них встречаться. С моей точки зрения они все подонки. Никто из них не хочет помогать.

Дело не только в человеке; дело в системе, которая стоит за человеком, которая сопровождает его.

Это отстой, что он раскалывает семьи и причиняет столько вреда, как Трамп причинил столько вреда здесь в США.

Я пел об этом на альбоме SOULFLY "Primitive" в 2002 году — "Назад к первобытности. К чёрту всю политику". И я имел в виду всю политику, включая политику в музыке. Я и правда считаю, что это карьера, в которой ты почти никогда не заботишься о людях. Ты становишься коррумпированным — ты начинаешь развращаться, ты можешь разбогатеть на этом, но ты просто делаешь всё для себя, и на этом всё, мужик. А в это время бедные люди продолжают умирать, проблемы никогда не решаются.

Говорят, что через триста лет Бразилия будет великой страной. Надеюсь, что через триста лет я перерожусь и снова появлюсь на свет. Я окажусь в хорошем месте [смеётся]».

Консерватор Болсонаро часто игнорировал угрозу коронавируса в стране, где от COVID-19 умерло более 400 000 граждан. Он также подвергался критике за свои комментарии о геях, женщинах и за ностальгию по бывшей военной диктатуре Бразилии. Кроме того, он призывал к расширению свободы действий для правоохранительных органов, чтобы они могли стрелять и убивать преступников.

MAX CAVALERA Blasts Brazilian President JAIR BOLSONARO:





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Virgo_ad_noctum


25 май 2021, 14:16		"Это отстой, что он раскалывает семьи"
Интересно, каким образом он это делает? Приходит и уводит чужих жён, или че? 🤣

Toney Moon


25 май 2021, 14:23		Virgo_ad_noctum, спроси у Эллефсона

rattle_snake


25 май 2021, 14:37		**Что касается меня, то я не знаком ни с кем из политиков. Я никогда не встречался ни с кем из них, и я не хочу ни с кем из них встречаться. С моей точки зрения они все подонки. Никто из них не хочет помогать.// ****+ красавчег..

gravitgroove


25 май 2021, 15:34		"Я пел об этом на альбоме SOULFLY "Primitive" в 2002 году"
Мда!!! Альбом 2000 года, если что.


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