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Бывший барабанщик SEPULTURA рассказал о том, почему носил футболку со свастикой



В недавнем интервью с Drew Stone'ом из New York Hardcore Chronicles бывший барабанщик SEPULTURA Igor "Iggor" Cavalera рассказал о том, почему он и некоторые из его бывших товарищей по группе в первые годы существования коллектива фотографировались в футболках со свастикой, являвшейся символом нацистской партии, которая преследовала и уничтожала еврейский народ во время Холокоста:



«Есть несколько старых фотографий, где я был одет в футболку — не только я, а ещё и Paulo [Xisto Pinto младший, басист], и иногда Max [Cavalera, гитара/вокал] — со свастикой, о чём многие говорили: "Какого чёрта вы делали?" Но, как вы знаете, в те времена, в 1982–1983 годы, панк был довольно популярным, и у Сида Вишеса [SЕХ PISТОLS] была футболка со свастикой, и мы как глупые дети думали, что круто носить такую футболку. И я помню, что в какой-то момент один из наших друзей из другой группы — DORSAL [ATLÂNTICA] — подошёл к нам и сказал: "Ребята, это не шокирует. Это глупо". И с того дня мы больше никогда не надевали такие футболки. Но это было в духе панка в то время: "Мы хотим шокировать мир". Мы хотим носить это. Но это было просто глупо.



Я думаю, что самый главный урок в этом — это то, что нужно учиться и развиваться как человеку. И именно поэтому я думаю, что образование так важно, чтобы люди могли учиться и узнавать об истории, обо всех вещах в более глубоком контексте, а не просто носить на себе факт шокирующих ценностей. За этим стоит гораздо большее».



















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