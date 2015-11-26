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IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA



IGOR CAVALERA запустил серию роликов на YouTube "Beneath The Drums", в рамках которой он обсуждает известные номера из мира музыки. В новом выпуске он рассказывает о композиции SEPULTURA "Antichrist" и демонстрирует исполнение этого трека.

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