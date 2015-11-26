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Cavalera Conspiracy

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|||| 3 фев 2021

IGOR CAVALERA — о значимости "Roots" SEPULTURA



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В рамках недавнего интервью с The New York Hardcore Chronicles бывший барабанщик SEPULTURA IGOR CAVALERA вспомнил о временах "Roots":

«Мы экспериментировали с разным материалом, и я помню, как говорил с Max'ом, мы обсуждали, что наилучший вариант, чтобы обратиться к нашим корням, — это использование музыки бразильских племён. И это вдохновляло нас на протяжении всей пластинки — вдохновение от того, как они жили до того, как появилось что-то другое, и ведь они уже создавали музыку. Так что это, на мой взгляд, самое глубокое погружение в местный колорит Бразилии из всего, что только можно найти. И возможность пригласить членов племени и записываться с ними — это было просто изумительно. И вышло нечто безумное!»

Он заметил, что альбом «сломал множество барьеров» и для группы, и для жанра в целом:

«Мы слышали от таких людей, как Dave Grohl, Moby — всех подобных — в то время они обратили внимание на то, что мы сделали. И это было реально особенным. И потом, конечно же, не всем пластинка пришлась по душе. Есть люди, считающие, что это вовсе не лучшая наша запись — они любят "Arise" и "Beneath The Remains" намного больше — но эта была нужная запись на тот момент, в которой мы смогли расширить музыкальные границы. И в тот момент мы вдохновили многие группы обратиться к своим корням. Даже норвежские блэк-металлические группы стали записывать материал на основе своих корней.

Я считаю, что этот альбом был большим шагом в правильном направлении и позволил людям стать более открытыми для чего-то нового».

Ex-SEPULTURA Drummer IGOR CAVALERA Says





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

gravitgroove


4 фев 2021, 00:02		Забавно, но для передачи этой индейской-племенной атмосферы Киссер использовал мелодии, характерные для конкистадоров (германо-кельтские мотивы) и индийскую рагу (jasco / Itsari).

"Даже норвежские блэк-металлические группы стали записывать материал на основе своих корней".

Ну-да, ну-да! Про влияние Bathory и Skyclad на эту сцену никто не слышал.

Exceptional


4 фев 2021, 00:06		"Roots" особенный альбом. Слушаю с него только "Roots Bloody Roots" и "Ratamahatta". Но не по той причине, по которой вы можете подумать. Может это только моя проблема, но меня этот альбом пугает. Последний раз когда я его слушал закончился натуральными ночными кошмарами. Мне от него просто жутко. Безусловно, это моя шиза, но для меня именно этим альбом и прекрасен. Единственная музыкальная пластинка, которая меня напугала XD

Petrovich Sexyy


4 фев 2021, 00:22		Про блэцк Игорек хуйню сморозил, но пластинка культовая. Признаю, хоть и прет меня оттуда где-то только треть материала. И Arise с Beneath... я , естественно люблю больше.


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