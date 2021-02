3 фев 2021



IGOR CAVALERA — о значимости "Roots" SEPULTURA



В рамках недавнего интервью с The New York Hardcore Chronicles бывший барабанщик SEPULTURA IGOR CAVALERA вспомнил о временах "Roots":



«Мы экспериментировали с разным материалом, и я помню, как говорил с Max'ом, мы обсуждали, что наилучший вариант, чтобы обратиться к нашим корням, — это использование музыки бразильских племён. И это вдохновляло нас на протяжении всей пластинки — вдохновение от того, как они жили до того, как появилось что-то другое, и ведь они уже создавали музыку. Так что это, на мой взгляд, самое глубокое погружение в местный колорит Бразилии из всего, что только можно найти. И возможность пригласить членов племени и записываться с ними — это было просто изумительно. И вышло нечто безумное!»



Он заметил, что альбом «сломал множество барьеров» и для группы, и для жанра в целом:



«Мы слышали от таких людей, как Dave Grohl, Moby — всех подобных — в то время они обратили внимание на то, что мы сделали. И это было реально особенным. И потом, конечно же, не всем пластинка пришлась по душе. Есть люди, считающие, что это вовсе не лучшая наша запись — они любят "Arise" и "Beneath The Remains" намного больше — но эта была нужная запись на тот момент, в которой мы смогли расширить музыкальные границы. И в тот момент мы вдохновили многие группы обратиться к своим корням. Даже норвежские блэк-металлические группы стали записывать материал на основе своих корней.



Я считаю, что этот альбом был большим шагом в правильном направлении и позволил людям стать более открытыми для чего-то нового».













