25 мар 2021



IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA



IGOR CAVALERA запустил серию роликов на YouTube "Beneath The Drums", в рамках которой он обсуждает известные номера из мира музыки. В новом выпуске он рассказывает о композиции SEPULTURA "Kamaitachi" и демонстрирует исполнение этого трека.







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