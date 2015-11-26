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Cavalera Conspiracy

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12 апр 2019 : 		 Новое видео MIXHELL

13 фев 2019 : 		 MAX CAVALERA: «Я не люблю сочинять тексты»

5 дек 2017 : 		 Бывший фронтмен MORBID ANGEL исполнил вместе с братьями CAVALERA классику MOTÖRHEAD

19 ноя 2017 : 		 Новое видео CAVALERA CONSPIRACY

27 окт 2017 : 		 Новая песня CAVALERA CONSPIRACY

5 окт 2017 : 		 Видео с текстом от CAVALERA CONSPIRACY

1 окт 2017 : 		 Новая песня CAVALERA CONSPIRACY

25 сен 2017 : 		 Подробности о новом альбоме CAVALERA CONSPIRACY

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления Max & Igor Cavalera

25 июл 2017 : 		 Дата выхода нового альбома CAVALERA CONSPIRACY

21 июл 2017 : 		 Новый альбом CAVALERA CONSPIRACY выйдет осенью

19 июл 2017 : 		 Вокалист GODFLESH на новом альбоме CAVALERA CONSPIRACY

23 май 2017 : 		 CAVALERA CONSPIRACY приступили к записи

18 апр 2017 : 		 MAX и IGGOR CAVALERA показали свой туровой автобус

22 мар 2017 : 		 CAVALERA CONSPIRACY работают над новым материалом

6 мар 2017 : 		 MIKE PATTON присоединился к MAX'у и IGOR'у CAVALERA

2 мар 2017 : 		 IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA

21 фев 2017 : 		 MAX и IGOR CAVALERA больше любят собак, чем кошек

20 янв 2017 : 		 MAX и IGOR CAVALERA о Трампе: «Это просто прикол»

15 ноя 2016 : 		 MAX CAVALERA заново открыл "Roots" в ходе подготовки к туру

3 ноя 2016 : 		 MAX CAVALERA о словах вокалиста KORN

26 окт 2016 : 		 MAX и IGOR CAVALERA обещают кое-какие эксперименты

16 окт 2016 : 		 Видео с выступления MAX And IGOR CAVALERA

10 окт 2016 : 		 IGOR CAVALERA о влиянии KORN на SEPULTURA

6 окт 2016 : 		 Видео с выступления MAX And IGOR CAVALERA

26 сен 2016 : 		 MAX CAVALERA: «Играть "Roots" сейчас круче, чем когда вышел альбом»
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Новое видео MIXHELL



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MIXHELL — электро/хип-хоп проект бывшего ударника SEPULTURA и нынешнего участника CAVALERA CONSPIRACY Igor'a "Iggor" Cavalera и его жены Laima Leyton — представил видео на "Killer Whale".



Ex-SEPULTURA Drummer IGOR CAVALERA's MIXHELL Releases Video For 'Killer Whale'




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

SideshowBob


12 апр 2019, 18:31		Шляпа какая-то

HLL


12 апр 2019, 18:31		штозауёпство.

Sunriser


12 апр 2019, 18:46		Фу


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