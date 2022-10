сегодня



Видео с выступления MAX и IGOR CAVALERA



MAX и IGOR CAVALERA исполнили несколько треков SEPULTURA на выступлении 22 октября в Culture Room. Fort Lauderdale, Florida — видео доступно ниже.



Сет-лист:



01. Desperate Cry

02. Escape To The Void

03. Arise / Beneath The Remains







+0 -0



просмотров: 239