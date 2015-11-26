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MAX CAVALERA: «Президентство Трампа скинуло маски»



Бывший вокалист SEPULTURA и нынешний фронтмен SOULFLY MAX CAVALERA недавно обсудил свою склонность время от времени обращаться к социальным и политическим вопросам в своей музыке:



«Мне до сих пор нравятся политические послания, и некоторые из них довольно убедительны. Если вы вспомните альбом типа [SEPULTURA] "Chaos A.D.", хотя он и был сделан [почти 30 лет] назад, кажется, что многие из этих песен сейчас подходят миру идеально, сидят как влитые, и даже сильнее, чем тогда, когда он был создан. Или NAILBOMB. NAILBOMB — это идеальный пример. Два года назад мы ездили в тур [где исполняли песни] NAILBOMB, и это было фантастически и как-то жутковато, что те песни, которым было 20 лет, сейчас резонируют лучше, чем тогда, когда мы их вообще написали.



Наверное, я бы сделал больше чего-то подобного, потому что мне нравится быть глашатаем. Есть правильные и неправильные вещи, есть много неправильных высказываний, которые выставляются на всеобщее обозрение. Проблема, я думаю, в том, что у всех есть интернет, у всех есть платформа для высказываний, и существует эта промывка мозгов, особенно здесь [в США]».



Max, который родился и вырос в Бразилии до переезда в Финикс, штат Аризона, в начале 1990-х годов, затронул вопрос о росте популизма правого крыла по всему миру, сказав, что Дональд Трамп использовал вес самого могущественного офиса на Земле, чтобы придать легитимность движению:



«То, что сделал Трамп, — он просто снял маску и разоблачил всё уродство, которое было в Америке. Но теперь маски сняты. И это грёбаное безумие. И моя страна [Бразилия] не лучше. У нас есть [Жаир] Болсонару, который является продуктом эпохи Трампа. Этот парень ещё хуже Трампа. Он хочет просто уничтожить всех индейцев, легализовать убийство, заставить полицию пойти в фавелы [бразильские трущобы] и просто убить всех. Этот парень — больной ублюдок. Он контролирует ситуацию в Бразилии. Надеюсь, Бразилия тоже проснётся и изменится в будущем».



Cavalera по-прежнему надеется, что какие-то преимущества эпохи Трампа и коронавирусного кризиса проявятся каким-то образом:



«Когда наступают такие времена, получается много хорошей музыки. В 70-х была война во Вьетнаме, и появилось столько замечательной музыки —CREEDENCE CLEARWATER [REVIVAL] и эпоха Woodstock, все революционные артисты, как Гил Скотт-Херон, и всё в таком духе. В 1977 году был в центре внимания, когда Маргарет Тэтчер пришла к власти в Великобритании, и из этого всего родилась отличная музыка. В Америке в годы Рейгана — тоже появилось много отличной музыки. Так что сейчас, пожалуй, самое подходящее время для того, чтобы какое-то хорошее дерьмо всё-таки вылезло наружу. Особенно со всей этой COVID-ситуацией, чувак, многие люди дома просто скрипят мозгами. Думаю, в следующем году мы станем свидетелями большого количества самой разной музыки!»













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