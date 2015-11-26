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Cavalera Conspiracy

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30 ноя 2020 : 		 MAX CAVALERA: «Президентство Трампа скинуло маски»

18 ноя 2020 : 		 MAX CAVALERA: «Я вообще не слежу за SEPULTURA»

3 ноя 2020 : 		 MAX CAVALERA не ожидал, что своей стрижкой набросит на вентилятор

19 мар 2020 : 		 MAX CAVALERA: «Не считаю, что Чак Шульдинер получил достаточное признание»

3 мар 2020 : 		 MAX и IGOR CAVALERA вновь исполнят "Arise"

13 дек 2019 : 		 MAX и IGOR CAVALERA исполняют SEPULTURA

12 апр 2019 : 		 Новое видео MIXHELL

13 фев 2019 : 		 MAX CAVALERA: «Я не люблю сочинять тексты»

5 дек 2017 : 		 Бывший фронтмен MORBID ANGEL исполнил вместе с братьями CAVALERA классику MOTÖRHEAD

19 ноя 2017 : 		 Новое видео CAVALERA CONSPIRACY

27 окт 2017 : 		 Новая песня CAVALERA CONSPIRACY

5 окт 2017 : 		 Видео с текстом от CAVALERA CONSPIRACY

1 окт 2017 : 		 Новая песня CAVALERA CONSPIRACY

25 сен 2017 : 		 Подробности о новом альбоме CAVALERA CONSPIRACY

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления Max & Igor Cavalera

25 июл 2017 : 		 Дата выхода нового альбома CAVALERA CONSPIRACY

21 июл 2017 : 		 Новый альбом CAVALERA CONSPIRACY выйдет осенью

19 июл 2017 : 		 Вокалист GODFLESH на новом альбоме CAVALERA CONSPIRACY

23 май 2017 : 		 CAVALERA CONSPIRACY приступили к записи

18 апр 2017 : 		 MAX и IGGOR CAVALERA показали свой туровой автобус

22 мар 2017 : 		 CAVALERA CONSPIRACY работают над новым материалом

6 мар 2017 : 		 MIKE PATTON присоединился к MAX'у и IGOR'у CAVALERA

2 мар 2017 : 		 IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA

21 фев 2017 : 		 MAX и IGOR CAVALERA больше любят собак, чем кошек

20 янв 2017 : 		 MAX и IGOR CAVALERA о Трампе: «Это просто прикол»

15 ноя 2016 : 		 MAX CAVALERA заново открыл "Roots" в ходе подготовки к туру
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|||| сегодня

MAX CAVALERA: «Президентство Трампа скинуло маски»



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Бывший вокалист SEPULTURA и нынешний фронтмен SOULFLY MAX CAVALERA недавно обсудил свою склонность время от времени обращаться к социальным и политическим вопросам в своей музыке:

«Мне до сих пор нравятся политические послания, и некоторые из них довольно убедительны. Если вы вспомните альбом типа [SEPULTURA] "Chaos A.D.", хотя он и был сделан [почти 30 лет] назад, кажется, что многие из этих песен сейчас подходят миру идеально, сидят как влитые, и даже сильнее, чем тогда, когда он был создан. Или NAILBOMB. NAILBOMB — это идеальный пример. Два года назад мы ездили в тур [где исполняли песни] NAILBOMB, и это было фантастически и как-то жутковато, что те песни, которым было 20 лет, сейчас резонируют лучше, чем тогда, когда мы их вообще написали.

Наверное, я бы сделал больше чего-то подобного, потому что мне нравится быть глашатаем. Есть правильные и неправильные вещи, есть много неправильных высказываний, которые выставляются на всеобщее обозрение. Проблема, я думаю, в том, что у всех есть интернет, у всех есть платформа для высказываний, и существует эта промывка мозгов, особенно здесь [в США]».

Max, который родился и вырос в Бразилии до переезда в Финикс, штат Аризона, в начале 1990-х годов, затронул вопрос о росте популизма правого крыла по всему миру, сказав, что Дональд Трамп использовал вес самого могущественного офиса на Земле, чтобы придать легитимность движению:

«То, что сделал Трамп, — он просто снял маску и разоблачил всё уродство, которое было в Америке. Но теперь маски сняты. И это грёбаное безумие. И моя страна [Бразилия] не лучше. У нас есть [Жаир] Болсонару, который является продуктом эпохи Трампа. Этот парень ещё хуже Трампа. Он хочет просто уничтожить всех индейцев, легализовать убийство, заставить полицию пойти в фавелы [бразильские трущобы] и просто убить всех. Этот парень — больной ублюдок. Он контролирует ситуацию в Бразилии. Надеюсь, Бразилия тоже проснётся и изменится в будущем».

Cavalera по-прежнему надеется, что какие-то преимущества эпохи Трампа и коронавирусного кризиса проявятся каким-то образом:

«Когда наступают такие времена, получается много хорошей музыки. В 70-х была война во Вьетнаме, и появилось столько замечательной музыки —CREEDENCE CLEARWATER [REVIVAL] и эпоха Woodstock, все революционные артисты, как Гил Скотт-Херон, и всё в таком духе. В 1977 году был в центре внимания, когда Маргарет Тэтчер пришла к власти в Великобритании, и из этого всего родилась отличная музыка. В Америке в годы Рейгана — тоже появилось много отличной музыки. Так что сейчас, пожалуй, самое подходящее время для того, чтобы какое-то хорошее дерьмо всё-таки вылезло наружу. Особенно со всей этой COVID-ситуацией, чувак, многие люди дома просто скрипят мозгами. Думаю, в следующем году мы станем свидетелями большого количества самой разной музыки!»

MAX CAVALERA: TRUMP





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КомментарииСкрыть/показать 10 )

deathstar777


30 ноя 2020, 16:31		Путин мочил бы фавелы в сортире)
Зажрались, Трамп у них диктатор.

gravitgroove


30 ноя 2020, 16:34		Не про Трампа писать надо, а про тех, кто подсасывает верной службой в проведении плана Клаусу Швабу и ему подобным, возомнивших себя директорами Земли.

resetius


30 ноя 2020, 16:41		Патлатый говнарь, гразь ходячая, что-то смеет говорить о политике.

resetius


30 ноя 2020, 16:42		А фавелы конечно давно надо было разрушить к херам.

Svarg_1349


30 ноя 2020, 16:55		Короче, пацаны, должен признаться, что главный кукловод это я. Все что происходит на Земле. это моих рук дело. Но делал я это во славу Дагона и Ктулху.

rattle_snake


30 ноя 2020, 18:36		насчет chaos ad эт да, в точку---Blood boils inside me
We're not slaves, we're free

gravitgroove


30 ноя 2020, 18:48		"Но делал я это во славу Дагона и Ктулху"

А я думал, что там главный Азатод и Йог Сотод

sibterminator


30 ноя 2020, 19:28		Бомжу со своей бандой слабо дать концерт в фавелах?

Да и о какой "самой разной" музыке может идти речь в эпоху вечнообиженных меньшинств?

Svarg_1349


30 ноя 2020, 19:34		Так как миром управляют транс-атлантические корпорации, то и поклоняемся мы соответствующим божествам.

Magyar


30 ноя 2020, 19:54		reseitus, поддерживаю.


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