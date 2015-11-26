сегодня



IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA



IGOR CAVALERA запустил серию роликов на YouTube "Beneath The Drums", в рамках которой он обсуждает известные номера из мира музыки. В новом выпуске он рассказывает о композиции SEPULTURA "Refuse/Resist" и демонстрирует исполнение этого трека.







</div>





+4 -1



( 1 ) просмотров: 403

