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CAVALERA CONSPIRACY могут записать ЕР



В рамках недавнего интервью для The Void With Christina барабанщик CAVALERA CONSPIRACY, Igor Cavalera рассказал, что группа может записать новый ЕР:



«В какой-то момент мы можем это сделать. Вот почему я люблю работать с моим братом. Поскольку мы не привязаны к группе — только я и он — мы можем делать то, что хотим, не задумываясь об этом слишком серьёзно. И я имею в виду, что мы руководствуемся своим чутьём, а это то, что многие люди теряют со временем, — вы теряете то самое чутье, когда можете что-то делать просто потому, что хотите, а не потому, что попали в ловушку лейбла или в какую-то схожую ситуацию. И на мой взгляд, у CAVALERA есть эта свобода. И для меня и для него этот факт невероятно приятен и дарит свободу, и всё, что нам нужно, это всего лишь телефонный звонок, после чего делаем какие-то туры или записываем альбом. Очень весело так поступать и быть избавленным от этой драмы, которая связана с участием в группе большего количества людей, что иногда может быть очень раздражающим. Именно это мне больше всего нравится в работе с CAVALERA — то, что у нас есть эта связь, когда несколько слов определяют то, что мы собираемся делать дальше».







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