MAX CAVALERA не ожидал, что своей стрижкой набросит на вентилятор



Max Cavalera (ex-SEPULTURA, SOULFLY) не так давно расстался со своими знаменитыми дредами, что вызвало в сети небывалое «бурление говн». О стрижке поклонники артиста узнали из Инстаграма его жены Gloria'и Cavalera, которая опубликовала своё фото с отстриженным хаером на фоне Max'а и подписью: «Небось, в аду снега навалило».



Max в интервью австралийской радиостанции MMM Hard N Heavy сказал:



«Это безумие. Я не ожидал такой реакции. На самом деле, когда я решил всё отрезать, это было совершенно спонтанно. Однажды я проснулся и сказал жене: "Я думаю, что хочу избавиться от дредов". И она была очень удивлена, потому что я так ходил 23 года. Она такая: "Чо, правда? Ты серьёзно?" И я понял, что уже задолбался с нмим. Я почувствовал, что мне нужно что-то новое, что-то свежее в моей жизни. И мы просто сделали это.



Был воскресный день, мы были дома, и у нас состоялся семейный ужин. Я просто пошёл на задний двор, жена взяла в руки ножницы, и [я сказал]: "Отрежь это. Просто отрежь. Не будем париться по этому поводу". Но она сделала снимок и разместила фотографию. И это стало проблемой, потому что дерьмо попёрло изо всех дыр. [Смеётся].



Мне позвонил сын и сказал, что я на первом месте в новостях Google. Я даже не знаю, что это такое. Я подумал: "Что за хрень?"



Я думаю, что [Gloria] хочет вставить волосы в рамку и повесить на стенку. Не знаю, это не моё дело.



Вообще без этой фигни здорово. Это было хорошо в своё время, но пора было двигаться дальше. Дреды были длинные, прям до моей задницы, и тяжёлые. Теперь я освободился. Это было сделано под влиянием момента, но, думаю, просто настало время. Народ сказал, что 2020 год не мог бы быть более идиотским, чем он уже есть. Мол, даже Max постригся. Я не предполагал, что начнётся такое бурление говн».











Посмотреть эту публикацию в Instagram It must be snowing in hell today! Публикация от Gloria Cavalera (@gloriacavalera) 18 Окт 2020 в 5:19 PDT





