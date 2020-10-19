Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист RATT прокомментировал слова вокалиста LINKIN PARK о... 344
*Новое видео AC/DC 82
*Вокалистка SKUNK ANANSIE: «С приходом Трампа и Брекзитом рас... 58
*Гитарист AC/DC заявил, что некоторым идеям риффов из нового ... 33
*ICED EARTH переиздают дебют 33
[= ||| все новости группы



*

Cavalera Conspiracy

*



3 ноя 2020 : 		 MAX CAVALERA не ожидал, что своей стрижкой набросит на вентилятор

19 мар 2020 : 		 MAX CAVALERA: «Не считаю, что Чак Шульдинер получил достаточное признание»

3 мар 2020 : 		 MAX и IGOR CAVALERA вновь исполнят "Arise"

13 дек 2019 : 		 MAX и IGOR CAVALERA исполняют SEPULTURA

12 апр 2019 : 		 Новое видео MIXHELL

13 фев 2019 : 		 MAX CAVALERA: «Я не люблю сочинять тексты»

5 дек 2017 : 		 Бывший фронтмен MORBID ANGEL исполнил вместе с братьями CAVALERA классику MOTÖRHEAD

19 ноя 2017 : 		 Новое видео CAVALERA CONSPIRACY

27 окт 2017 : 		 Новая песня CAVALERA CONSPIRACY

5 окт 2017 : 		 Видео с текстом от CAVALERA CONSPIRACY

1 окт 2017 : 		 Новая песня CAVALERA CONSPIRACY

25 сен 2017 : 		 Подробности о новом альбоме CAVALERA CONSPIRACY

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления Max & Igor Cavalera

25 июл 2017 : 		 Дата выхода нового альбома CAVALERA CONSPIRACY

21 июл 2017 : 		 Новый альбом CAVALERA CONSPIRACY выйдет осенью

19 июл 2017 : 		 Вокалист GODFLESH на новом альбоме CAVALERA CONSPIRACY

23 май 2017 : 		 CAVALERA CONSPIRACY приступили к записи

18 апр 2017 : 		 MAX и IGGOR CAVALERA показали свой туровой автобус

22 мар 2017 : 		 CAVALERA CONSPIRACY работают над новым материалом

6 мар 2017 : 		 MIKE PATTON присоединился к MAX'у и IGOR'у CAVALERA

2 мар 2017 : 		 IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA

21 фев 2017 : 		 MAX и IGOR CAVALERA больше любят собак, чем кошек

20 янв 2017 : 		 MAX и IGOR CAVALERA о Трампе: «Это просто прикол»

15 ноя 2016 : 		 MAX CAVALERA заново открыл "Roots" в ходе подготовки к туру

3 ноя 2016 : 		 MAX CAVALERA о словах вокалиста KORN

26 окт 2016 : 		 MAX и IGOR CAVALERA обещают кое-какие эксперименты
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MAX CAVALERA не ожидал, что своей стрижкой набросит на вентилятор



*
zoom
*
* *
Max Cavalera (ex-SEPULTURA, SOULFLY) не так давно расстался со своими знаменитыми дредами, что вызвало в сети небывалое «бурление говн». О стрижке поклонники артиста узнали из Инстаграма его жены Gloria'и Cavalera, которая опубликовала своё фото с отстриженным хаером на фоне Max'а и подписью: «Небось, в аду снега навалило».

Max в интервью австралийской радиостанции MMM Hard N Heavy сказал:

«Это безумие. Я не ожидал такой реакции. На самом деле, когда я решил всё отрезать, это было совершенно спонтанно. Однажды я проснулся и сказал жене: "Я думаю, что хочу избавиться от дредов". И она была очень удивлена, потому что я так ходил 23 года. Она такая: "Чо, правда? Ты серьёзно?" И я понял, что уже задолбался с нмим. Я почувствовал, что мне нужно что-то новое, что-то свежее в моей жизни. И мы просто сделали это.

Был воскресный день, мы были дома, и у нас состоялся семейный ужин. Я просто пошёл на задний двор, жена взяла в руки ножницы, и [я сказал]: "Отрежь это. Просто отрежь. Не будем париться по этому поводу". Но она сделала снимок и разместила фотографию. И это стало проблемой, потому что дерьмо попёрло изо всех дыр. [Смеётся].

Мне позвонил сын и сказал, что я на первом месте в новостях Google. Я даже не знаю, что это такое. Я подумал: "Что за хрень?"

Я думаю, что [Gloria] хочет вставить волосы в рамку и повесить на стенку. Не знаю, это не моё дело.

Вообще без этой фигни здорово. Это было хорошо в своё время, но пора было двигаться дальше. Дреды были длинные, прям до моей задницы, и тяжёлые. Теперь я освободился. Это было сделано под влиянием момента, но, думаю, просто настало время. Народ сказал, что 2020 год не мог бы быть более идиотским, чем он уже есть. Мол, даже Max постригся. Я не предполагал, что начнётся такое бурление говн».



Like!+5Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 15 )

olly71


3 ноя 2020, 13:00		Стало лучше Так стал похож хотя бы на помытого бомжа

vasso


3 ноя 2020, 13:24		такой милый пухляш. даже чем то бабульку добрую с собеса напоминает.

rassol


3 ноя 2020, 13:32		Ждём Барнса.

Suicide333Poly


3 ноя 2020, 13:34		стал похож на джонни мак кэфри из инкантатион, без этой шкурки куницы лучше по-любому

Red One


3 ноя 2020, 13:42		Серьезно? Металлисты так зависимы от причёски своего кумира?

for example


3 ноя 2020, 14:24		На Йобушку же похож, вы чего

deathstar777


3 ноя 2020, 14:28		Больше напрягает хабалка что рядом) Не хватает только синего чепчика)

resetius


3 ноя 2020, 14:28		Какая разница? Что тогда выглядел как говнарь, что сейчас выглядит как говнарь. Ему бы постричься, побриться, помыться, сменить одежду и возможно на человека станет похож.

Svarg_1349


3 ноя 2020, 14:50		Ты увидишь, как в твоем аду, падает снег!

Mike Barlow


3 ноя 2020, 15:01		как-то Макс быстро постарел, разжирел...
конечно, не мальчик уже, но мог бы хоть как-то форму держать.

Khanate


3 ноя 2020, 15:24		о, наконец-то он отстриг этот хвост бобра с бошки. так может и на концертах нормально звучать начнет вдруг.

balamut75


3 ноя 2020, 15:49		Ништяк стал выглядеть,я в плане головы,а то та хрень похожа на кошку которая сдохла и под лучами солнца замумифицировалась )))) Ща связь с космосом у него будет нормальная ничто не будет мешать антенам для эфира и начнёт писать норм песни

father


3 ноя 2020, 16:43		Red One, ведь это знаменитая какашка Макса Кавалеры! Она притягивала все идеи из глубин космоса, и теперь Макс ищет другие источники вдохновения.

sibterminator


3 ноя 2020, 17:14		Похож на продавца редких комиксов. Типа персонажа Симпсонов.

gravitgroove


3 ноя 2020, 17:45		БЫл момент, когда его ротовую полость обсуждали, теперь вот это, мда!!!

"потому что я так ходил 23 года"

94-м заплел, а потом отстриг (поступил разумно),
потом снова заплел в 96-м. Выходит, 24

"Я думаю, что [Gloria] хочет вставить волосы в рамку и повесить на стенку. Не знаю, это не моё дело."

От них поди псиной воняет, овчаркой старой. Эту хрень надо сжигать хотя бы исходя из санитарных соображений. Видел я ролики, где из подобных "бревен" отжимают сало, что давно в сыр скисло. Даже страшно представить, сколько там всякой живности и прочих демодекозных клещей.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 3288

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом