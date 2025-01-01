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AMORPHIS определились с продюсером



AMORPHIS сообщили о том, что отправились в студию для записи нового альбома:



«Приветствуем вас из ветреной Дании! Мы здесь, записываем 15-й студийный альбом AMORPHIS с продюсером Jacob Hansen. На этот раз мы хотели немного нарушить нашу привычную формулу и исследовать новые продуктивные нюансы. Быть здесь так вдохновляюще, и ближайшие пару месяцев покажут, как AMORPHIS будут звучать в 2025 году».





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