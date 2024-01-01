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*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 35
*GOJIRA разогрела квиров 31
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 30
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 28
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Amorphis

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Новый альбом AMORPHIS выйдет осенью



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Клавишник AMORPHIS Santeri Kallio в недавней беседе рассказал о том, как идет процесс работы над альбомом:

«Думаю, все уже сделали несколько песен в своих домашних студиях, но мы их еще не собрали. И я предполагаю, что мы начнем после окончания тура 'Halo'. Мы отправимся в тур по США с DARK TRANQUILLITY в сентябре, по-моему, он начнется с ProgPower, большого фестиваля в Атланте. И после этого мы прекращаем [гастроли]. Можно сказать, что практически сразу после тура мы начинаем собирать материал и отправлять его продюсеру. К сожалению, личность продюсера до сих пор держится в секрете. И тогда продюсер может понемногу отбирать песни и предлагать какие-то идеи. В конце года, я бы сказал, у нас, вероятно, уже будет записана большая часть инструментария. И я предполагаю, что альбом выйдет, возможно, в следующем году, осенью или что-то в этом роде, потому что нужно время, чтобы наладить продвижение и все подготовить. Но, если честно, мы не определились с датой релиза. Но я бы сказал, что зимой альбом будет сделан — записан, смикширован и сведен, возможно, не позднее марта, может быть, уже в феврале. Для нас это все еще остается в подвешенном состоянии».




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