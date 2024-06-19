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Новый альбом AMORPHIS выйдет в следующем году



Tomi Koivusaari в недавней беседе ответил на вопрос о том, какие у группы планы на ближайшее будущее:



«Мы отправимся в студию сразу после тура по США [осенью 2024 года]. И будем записываться [в течение] нескольких месяцев. Так что новый альбом выйдет где-то [в] 25-м году».







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