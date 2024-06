сегодня



Фрагмент концертного релиза AMORPHIS



Black Winter Day, новое концертное видео группы AMORPHIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Tales From The Thousand Lakes (Live At Tavastia)", выходящего 12 июля на Reigning Phoenix Music.



Трек-лист:



01. Thousand Lakes

02. Into Hiding

03. The Castaway

04. First Doom

05. Black Winter Day

06. Drowned Maid

07. In The Beginning

08. Forgotten Sunrise

09. To Father's Cabin

10. Magic And Mayhem

11. Vulgar Necrolatry

12. My Kantele http://www.amorphis.net







просмотров: 83