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Sex Pistols

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Страна
United KingdomВеликобритания



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Фронтмен SEX PISTOLS высказал свои соображения о причине смерти вокалиста The Prodigy



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Лидер легендарной панк-группы Sex Pistols Джонни Роттен предположил, что причиной смерти вокалиста The Prodigy Кита Флинта стало одиночество.

В интервью для TMZ Роттен рассказал, что они дружили с Флинтом, и что смерть участника The Prodigy он принял близко к сердцу:

«Моё сердце разбито. Он был моим хорошим другом. Никто не любил его, его бросили одного, и он был разбит. Почему? Неужели так много людей в этой индустрии одиноки? Идите ко мне, я Джонни.

Всем нужно понять, что мы больше не заботимся друг о друге... Эй, кто-нибудь, приходите поговорить со мной. Хорошо? Приходите и говорите со мной. Нам не нужно умирать».

Официально причина смерти пока не названа, но участники The Prodigy сообщили, что Кит Флинт покончил жизнь самоубийством. Все намеченные концерты группы отменены.




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