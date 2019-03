сегодня



Фронтмен SEX PISTOLS высказал свои соображения о причине смерти вокалиста The Prodigy



Лидер легендарной панк-группы Sex Pistols Джонни Роттен предположил, что причиной смерти вокалиста The Prodigy Кита Флинта стало одиночество.



В интервью для TMZ Роттен рассказал, что они дружили с Флинтом, и что смерть участника The Prodigy он принял близко к сердцу:



«Моё сердце разбито. Он был моим хорошим другом. Никто не любил его, его бросили одного, и он был разбит. Почему? Неужели так много людей в этой индустрии одиноки? Идите ко мне, я Джонни.



Всем нужно понять, что мы больше не заботимся друг о друге... Эй, кто-нибудь, приходите поговорить со мной. Хорошо? Приходите и говорите со мной. Нам не нужно умирать».



Официально причина смерти пока не названа, но участники The Prodigy сообщили, что Кит Флинт покончил жизнь самоубийством. Все намеченные концерты группы отменены.







