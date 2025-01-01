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JOHN LYDON: «SEX PISTOLS превратили в с...й караоке!»



John Lydon в недавнем интервью The I Paper рассказал о своем отношении к недавним концертам SEX PISTOLS:



«Когда я впервые услышал, что SEX PISTOLS гастролируют в этом году без меня, меня это взбесило. Это разозлило меня. Я подумал: «Они просто уничтожат всё, что было хорошего в PISTOLS, устранив смысл и цель всего этого». Я не бросался такими словами не подумав. Они пытаются тривиализировать шоу, превратить его в обычное караоке, но в конечном итоге, я полагаю, вы сами убедитесь, кто имеет ценность, а кто нет.



Я никогда не продавал свою душу, чтобы заработать лишний доллар. Во мне живет католик — чувство вины, о которое я не хочу споткнуться. Как и Нэнси Рейган, я всегда находил возможность просто сказать «нет». Если что-то бросает вызов вашему сердцу, вашей душе, вашему разуму и вашему чувству чистоты в отношении того, что правильно и неправильно в этом мире, то просто скажите «нет». А такое поведение, согласно корпоративному мышлению, которое царит в музыкальном бизнесе, дает мне звание «человека, с которым трудно работать» — звание, которым я очень горжусь».



В другом свежем интервью для Classic Album Review, Lydon добавил ещё:



"Это я написал эти грёбаные песни, разве нет?! Это я подарил им их имидж. Я был фронтменом. Я был голосом, который заставил весь мир подпевать. А теперь эти люди ездят по миру без меня, превратив SEX PISTOLS в с..ый караоке!"







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