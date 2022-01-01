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SEX PISTOLS âûïóñêàþò ìîíåòó
SEX PISTOLS ñîîáùèëè î âûïóñêå ïàìÿòíîé "Pistol Mint Commemorative Coin". Êàê è ïîäîáàåò òàêîìó êà÷åñòâåííîìó èçäåëèþ, ìîíåòà ïîñòàâëÿåòñÿ â ìÿãêîé ïîäàðî÷íîé êîðîáêå èç ñàïôèðîâîãî áàðõàòà ñ ëèöåâîé ñòîðîíîé, òèñí¸ííîé ñåðåáðîì.
Ïàìÿòíàÿ ìîíåòà ïîñòàâëÿåòñÿ â êîìïëåêòå ñ öèôðîâûì àíàëîãîì â âèäå íåâçàèìîçàìåíÿåìîãî òîêåíà (NFT), êîòîðûé ìîæíî îáìåíÿòü íà ìîíåòíîì äâîðå The Pistol Mint. Êîëëåêöèÿ NFT âêëþ÷àåò â ñåáÿ íåñêîëüêî ýñêèçîâ, ñëó÷àéíûì îáðàçîì íàçíà÷àåìûõ ïðè ÷åêàíêå, ÷òî ïîçâîëÿåò áóäóùèì ïîêîëåíèÿì ïðîäîëæàòü íàñëàæäàòüñÿ ìîíåòîé âî âñ¸ì å¸ âåëè÷èè.
Ýòè NFT ÷åêàíÿòñÿ â ñåòè Palm — ìàñøòàáèðóåìîé è óñòîé÷èâîé ýêîñèñòåìå äëÿ NFT. Ïîñêîëüêó Palm îáåñïå÷èâàåò ñíèæåíèå ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ íà 99,9 % ïî ñðàâíåíèþ ñ ñèñòåìàìè êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ðàáîòû, êàæäûé NFT èìååò ïðàêòè÷åñêè íóëåâîé óãëåðîäíûé ñëåä. Ïðè ÷åêàíêå NFT â ñåòè Palm ðàñõîäóåòñÿ ñòîëüêî æå ýíåðãèè, ñêîëüêî ïðè îòïðàâêå òð¸õ ýëåêòðîííûõ ïèñåì.
pennies, coins, dosh, quidsâ€¦whatever you call â€˜em, bet you ainâ€™t got one like this. God Save The Queen Commemorative Coin* + bonus NFT, available from The Pistol Mint now â€“ get yours. [1/3] pic.twitter.com/0ytCZh6wmT
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Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî ñîîáùèòå íàì îá ýòîì
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
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