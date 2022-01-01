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*ROBERT FRIPP & TOYAH èñïîëíÿþò RADIOHEAD 16
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Sex Pistols

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2 èþí 2022 : 		 SEX PISTOLS âûïóñêàþò ìîíåòó

5 ìàé 2022 : 		 SEX PISTOLS ïåðåâûïóñòÿò ñèíãë

5 ìàé 2022 : 		 Òðåéëåð ñåðèàëà î SEX PISTOLS

1 àïð 2022 : 		 Íîâûé ðåëèç SEX PISTOLS âåñíîé

31 ìàð 2022 : 		 Ñåðèàë SEX PISTOLS âåñíîé

1 îêò 2021 : 		 Âîêàëèñò SEX PISTOLS: «ß ðàçîð¸í»

15 ñåí 2021 : 		 Áûâøèå ó÷àñòíèêè SEX PISTOLS îòâåòèëè âîêàëèñòó

6 ñåí 2021 : 		 Íîâîå çàÿâëåíèå âîêàëèñòà SEX PISTOLS

26 àâã 2021 : 		 Âîêàëèñò SEX PISTOLS ïðîèãðàë ñóä

23 èþë 2021 : 		 Âîêàëèñò SEX PISTOLS íå ïîìíèò, ÷òîáû ïîäïèñûâàë êîëëåêòèâíîå ñîãëàøåíèå

20 èþë 2021 : 		 Ó÷àñòíèêè SEX PISTOLS îïÿòü â ñóäå

27 àïð 2021 : 		 JOHNNY ROTTEN: «Íó è õðåíü âàø ñåðèàë!»

18 ìàð 2021 : 		 Ïåðâûé âçãëÿä íà ôèëüì î SEX PISTOLS

14 ÿíâ 2021 : 		 Ãîòîâèòñÿ ñåðèàë íà îñíîâå áèîãðàôèè ãèòàðèñòà SEX PISTOLS

14 îêò 2020 : 		 Âîêàëèñò SEX PISTOLS: «ß òî÷íî çà Òðàìïà»

7 ìàð 2019 : 		 Ôðîíòìåí SEX PISTOLS âûñêàçàë ñâîè ñîîáðàæåíèÿ î ïðè÷èíå ñìåðòè âîêàëèñòà The Prodigy

27 ÿíâ 2019 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ áàñèñòà SEX PISTOLS

20 ñåí 2017 : 		 Ïåðåèçäàíèå SEX PISTOLS âûéäåò îñåíüþ

18 îêò 2016 : 		 Ãèòàðèñò SEX PISTOLS âûïóñêàåò àâòîáèîãðàôèþ

11 ìàé 2013 : 		 Ïëàíèðóþòñÿ ê âûïóñêó êëàññè÷åñêèå êîíöåðòíûå çàïèñè SEX PISTOLS

16 ñåí 2012 : 		 "Never Mind The Bollocks Here’s The Sex Pistols" SEX PISTOLS âûéäåò íà âèíèëå

5 ñåí 2012 : 		 Ðàññêàç î êíèãå þáèëåéíîãî èçäàíèÿ àëüáîìà SEX PISTOLS

26 èþë 2012 : 		 Äåëþêñ-èçäàíèå "Never Mind The Bollocks" SEX PISTOLS âûéäåò â ñåíòÿáðå

19 ìàé 2012 : 		 Â ïðîäàæå ïîÿâèëèñü âèíèëîâûå ôèãóðêè SEX PISTOLS

28 ôåâ 2012 : 		 Áýê-êàòàëîã SEX PISTOLS íà UNIVERSAL

18 àâã 2010 : 		 Ïàðôþì îò SEX PISTOLS
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SEX PISTOLS ñîîáùèëè î âûïóñêå ïàìÿòíîé "Pistol Mint Commemorative Coin". Êàê è ïîäîáàåò òàêîìó êà÷åñòâåííîìó èçäåëèþ, ìîíåòà ïîñòàâëÿåòñÿ â ìÿãêîé ïîäàðî÷íîé êîðîáêå èç ñàïôèðîâîãî áàðõàòà ñ ëèöåâîé ñòîðîíîé, òèñí¸ííîé ñåðåáðîì.

Ïàìÿòíàÿ ìîíåòà ïîñòàâëÿåòñÿ â êîìïëåêòå ñ öèôðîâûì àíàëîãîì â âèäå íåâçàèìîçàìåíÿåìîãî òîêåíà (NFT), êîòîðûé ìîæíî îáìåíÿòü íà ìîíåòíîì äâîðå The Pistol Mint. Êîëëåêöèÿ NFT âêëþ÷àåò â ñåáÿ íåñêîëüêî ýñêèçîâ, ñëó÷àéíûì îáðàçîì íàçíà÷àåìûõ ïðè ÷åêàíêå, ÷òî ïîçâîëÿåò áóäóùèì ïîêîëåíèÿì ïðîäîëæàòü íàñëàæäàòüñÿ ìîíåòîé âî âñ¸ì å¸ âåëè÷èè.

Ýòè NFT ÷åêàíÿòñÿ â ñåòè Palm — ìàñøòàáèðóåìîé è óñòîé÷èâîé ýêîñèñòåìå äëÿ NFT. Ïîñêîëüêó Palm îáåñïå÷èâàåò ñíèæåíèå ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ íà 99,9 % ïî ñðàâíåíèþ ñ ñèñòåìàìè êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ðàáîòû, êàæäûé NFT èìååò ïðàêòè÷åñêè íóëåâîé óãëåðîäíûé ñëåä. Ïðè ÷åêàíêå NFT â ñåòè Palm ðàñõîäóåòñÿ ñòîëüêî æå ýíåðãèè, ñêîëüêî ïðè îòïðàâêå òð¸õ ýëåêòðîííûõ ïèñåì.

pennies, coins, dosh, quidsâ€¦whatever you call â€˜em, bet you ainâ€™t got one like this. God Save The Queen Commemorative Coin* + bonus NFT, available from The Pistol Mint now â€“ get yours. [1/3] pic.twitter.com/0ytCZh6wmT






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