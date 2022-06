сегодн€



SEX PISTOLS выпускают монету



SEX PISTOLS сообщили о выпуске пам€тной "Pistol Mint Commemorative Coin". ак и подобает такому качественному изделию, монета поставл€етс€ в м€гкой подарочной коробке из сапфирового бархата с лицевой стороной, тиснЄнной серебром.



ѕам€тна€ монета поставл€етс€ в комплекте с цифровым аналогом в виде невзаимозамен€емого токена (NFT), который можно обмен€ть на монетном дворе The Pistol Mint. оллекци€ NFT включает в себ€ несколько эскизов, случайным образом назначаемых при чеканке, что позвол€ет будущим поколени€м продолжать наслаждатьс€ монетой во всЄм еЄ величии.



Ёти NFT чекан€тс€ в сети Palm Ч масштабируемой и устойчивой экосистеме дл€ NFT. ѕоскольку Palm обеспечивает снижение энергопотреблени€ на 99,9 % по сравнению с системами контрол€ качества работы, каждый NFT имеет практически нулевой углеродный след. ѕри чеканке NFT в сети Palm расходуетс€ столько же энергии, сколько при отправке трЄх электронных писем.









pennies, coins, dosh, quidsвА¶whatever you call вАШem, bet you ainвАЩt got one like this. God Save The Queen Commemorative Coin* + bonus NFT, available from The Pistol Mint now вАУ get yours. [1/3] pic.twitter.com/0ytCZh6wmT





