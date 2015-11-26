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Sex Pistols

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Страна
United KingdomВеликобритания



23 июл 2021 : 		 Вокалист SEX PISTOLS не помнит, чтобы подписывал коллективное соглашение

20 июл 2021 : 		 Участники SEX PISTOLS опять в суде

27 апр 2021 : 		 JOHNNY ROTTEN: «Ну и хрень ваш сериал!»

18 мар 2021 : 		 Первый взгляд на фильм о SEX PISTOLS

14 янв 2021 : 		 Готовится сериал на основе биографии гитариста SEX PISTOLS

14 окт 2020 : 		 Вокалист SEX PISTOLS: «Я точно за Трампа»

7 мар 2019 : 		 Фронтмен SEX PISTOLS высказал свои соображения о причине смерти вокалиста The Prodigy

27 янв 2019 : 		 Новая песня басиста SEX PISTOLS

20 сен 2017 : 		 Переиздание SEX PISTOLS выйдет осенью

18 окт 2016 : 		 Гитарист SEX PISTOLS выпускает автобиографию

11 май 2013 : 		 Планируются к выпуску классические концертные записи SEX PISTOLS

16 сен 2012 : 		 "Never Mind The Bollocks Here’s The Sex Pistols" SEX PISTOLS выйдет на виниле

5 сен 2012 : 		 Рассказ о книге юбилейного издания альбома SEX PISTOLS

26 июл 2012 : 		 Делюкс-издание "Never Mind The Bollocks" SEX PISTOLS выйдет в сентябре

19 май 2012 : 		 В продаже появились виниловые фигурки SEX PISTOLS

28 фев 2012 : 		 Бэк-каталог SEX PISTOLS на UNIVERSAL

18 авг 2010 : 		 Парфюм от SEX PISTOLS

10 апр 2010 : 		 Умер бывший менеджер SEX PISTOLS

27 янв 2008 : 		 SEX PISTOLS думают о новом материале

10 дек 2007 : 		 SEX PISTOLS возвращаются и выпускают DVD
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Вокалист SEX PISTOLS не помнит, чтобы подписывал коллективное соглашение



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Вокалист SEX PISTOLS JOHN LYDON заявил в суде, что не помнит, чтобы подписывал коллективное соглашение в 1998 году:

«Мне очень дорога эта группа, ее репутация и контроль качества, и я всегда буду иметь возможность высказаться, если мне покажется, что что-то делается для того, чтобы нанести вред или ущерб [ей].

Я не хочу, чтобы что-то, в чем я участвую, стало жертвой кого-то из нас. Это разрушило бы весь смысл и идею группы, поэтому я не понимаю [коллективное соглашение]... Я не помню, чтобы подписывал его.

Нельзя позволить, чтобы твою историю переписывал за нас совершенно посторонний человек, не имеющий к ней никакого интереса. Здесь моя жизнь. Это моя история. Я написал эти песни [не для того], чтобы их отдали на откуп всякой ерунде».

SEX PISTOLS' JOHN LYDON Likens Agreement He Signed With Other Members To 'Slave Labor'








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