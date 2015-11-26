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Вокалист SEX PISTOLS не помнит, чтобы подписывал коллективное соглашение



Вокалист SEX PISTOLS JOHN LYDON заявил в суде, что не помнит, чтобы подписывал коллективное соглашение в 1998 году:



«Мне очень дорога эта группа, ее репутация и контроль качества, и я всегда буду иметь возможность высказаться, если мне покажется, что что-то делается для того, чтобы нанести вред или ущерб [ей].



Я не хочу, чтобы что-то, в чем я участвую, стало жертвой кого-то из нас. Это разрушило бы весь смысл и идею группы, поэтому я не понимаю [коллективное соглашение]... Я не помню, чтобы подписывал его.



Нельзя позволить, чтобы твою историю переписывал за нас совершенно посторонний человек, не имеющий к ней никакого интереса. Здесь моя жизнь. Это моя история. Я написал эти песни [не для того], чтобы их отдали на откуп всякой ерунде».



















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