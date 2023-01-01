Новая песня басиста SEX PISTOLS

Басист SEX PISTOLS GLEN MATLOCK представил видео на композицию "Head On A Stick" — это первый сингл из нового сольного альбома "Consequences Coming", релиз которого намечен на 27 апреля на Cooking Vinyl:
01. Head On A Stick
02. Consequences Coming
03. Magic Carpet Ride
04. Speaking In Tongues
05. Shine Off Your Shoes
06. Constant Craving
07. Step In The Right Direction
08. Something 'Bout The Weekend
09. This Empty Heart
10. Face In A Crowd
11. Tried To Tell You
12. Can't Be Myself With You
13. This Ship
Композиция "Magic Carpet Ride" доступна для прослушивания ниже.
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