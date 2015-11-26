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Sex Pistols

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Страна
United KingdomВеликобритания



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18 окт 2016 : 		 Гитарист SEX PISTOLS выпускает автобиографию

11 май 2013 : 		 Планируются к выпуску классические концертные записи SEX PISTOLS

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5 сен 2012 : 		 Рассказ о книге юбилейного издания альбома SEX PISTOLS

26 июл 2012 : 		 Делюкс-издание "Never Mind The Bollocks" SEX PISTOLS выйдет в сентябре

19 май 2012 : 		 В продаже появились виниловые фигурки SEX PISTOLS

28 фев 2012 : 		 Бэк-каталог SEX PISTOLS на UNIVERSAL

18 авг 2010 : 		 Парфюм от SEX PISTOLS

10 апр 2010 : 		 Умер бывший менеджер SEX PISTOLS

27 янв 2008 : 		 SEX PISTOLS думают о новом материале

10 дек 2007 : 		 SEX PISTOLS возвращаются и выпускают DVD
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|||| сегодня

Новое заявление вокалиста SEX PISTOLS



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В новом заявлении, опубликованном на его официальном сайте, Lydon — более известный как его альтер-эго Johnny Rotten'а — утверждает, что он узнал об анонсе фильма "Pistol" только за несколько часов до того, как он был сделан, и он понятия не имел, как группа будет в нём представлена.

«В январе этого года, за несколько дней до объявления в мировой прессе, John Lydon получил информацию о предполагаемом использовании записей SEX PISTOLS в шестисерийном телевизионном сериале, основанном на книге, написанной Steve'ом Jones'ом. Проект готовился годами. Несмотря на это, John Lydon был предупреждён о предстоящем событии всего за несколько часов.

Понятно, что John, как творческая сила SEX PISTOLS, хотел знать, как он будет представлен, и как его музыкальные произведения будут использованы для придания сериалу достоверности. Несмотря на просьбу предоставить детали сценария или экранизации, John до сих пор не осведомлён об этих деталях.

John Lydon не требовал недавних разбирательств. Его попросили разрешить использовать произведения SEX PISTOLS без каких-либо предварительных консультаций или участия в проекте. Он занял принципиальную позицию в отношении того, что он считает целостностью наследия SEX PISTOLS, и боролся за то, что он считал и продолжает считать правильным.

Более 23 лет SEX PISTOLS работали на основе единогласного принятия решений. Постановка Disney — это первый случай, когда единогласный подход был проигнорирован.

Разочаровывает тот факт, что судья Высокого суда решил, что John Lydon связан недатированным соглашением, подписанным в 1998 году, которое навязывает SEX PISTOLS правила большинства вместо единогласного процесса принятия решений, которому следовали 23 года.

В перспективе существует большая неопределённость в отношении того, что подход, основанный на принципе большинства, может привести к выхолащиванию и искажению истинной истории и наследия SEX PISTOLS. Время покажет.

Что бы ни делала компания Disney, она делает это без участия или творческого одобрения John'а. John бессилен предотвратить любое искажение истинной истории SEX PISTOLS, и любые результаты будут только по желанию большинства.

По словам самого John'а, "я — вокалист и автор песен, фронтмен, образ, всё что угодно. Я создал всё это. Как это не имеет значения? Меня это просто поражает. Это настолько разрушительно для группы, и поэтому я боюсь, что проект может оказаться крайне неудачным. Как кто-то может думать, что это может продолжаться без консультаций со мной, без обсуждения моей личной жизни и моих проблем в этом, без какого-либо значимого контакта со мной до того, как проект будет объявлен миру. Я не могу подобрать слов, чтобы объяснить, насколько это отвратительно. Как я сказал в тексте песни The Order of Death, " This is what you want, this is what you get..."»

JOHN LYDON Calls Recent SEX PISTOLS Lawsuit Ruling



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

hansi_hrb


6 сен 2021, 17:56		да поебать на твои истину в эпоху постправды.


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