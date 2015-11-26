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Вокалист SEX PISTOLS : «Я точно за Трампа»



John Lydon из SEX PISTOLS и PUBLIC IMAGE LTD. в интервью "Newsday" сказал, что совершенно точно будет голосовать за Трампа.



«Да, конечно, я голосую за Трампа. Я больше не хочу, чтобы политик управлял этим миром.



Он свободно мыслит — начну с этого. Он, конечно, не самый милый человек на земле Божьей, но я не вижу, чтобы оппозиция предлагала мне что-то в качестве альтернативы.



Джо Байден, во всей своей практичности, старческий и преступно пожилой. У моей жены болезнь Альцгеймера — я знаю эти симптомы».



Когда ведущий "Newsday" заметил, что нет никаких доказательств того, что Байден ветхоумен, Lydon отреагировал так:



«Да неужели? Видели, как он говорил в последнее время? Я могу только использовать свой огромный опыт, видя, как моя жена страдает от болезни Альцгеймера».



Lydon, ставший гражданином США в 2013 году, также обратился к сокрушительному экономическому ущербу, который был нанесён не только самим COVID-19, но также и в результате блокировок, которые в значительной степени приостановили деловую активность по всему миру.



«Я не думаю, что блокировка хоть кому-то принесла пользу. Разрушение экономики — не самый умный способ вылечить какую-либо болезнь, вирус или заболевание. Мы все способны носить маски. Мы все достаточно умны, чтобы не передавать друг другу грязные, ужасные вирусы. Дайте людям шанс работать. Нельзя просто всё закрыть. Здесь не Сталин на работе. Но клянусь, правительства начинают это понимать. В какой-то момент мы должны взять на себя ответственность, чтобы наше общество вообще существовало.



Уже ходят слухи, что этот COVID, или как вы его там называете, придёт с новым и куда более сильным штаммом. Так что мы могли бы просто всё закрыть и обрушить окончательно».



На вопрос, как ограничения, связанные с коронавирусом, повлияли на музыкальную индустрию, он ответил:



«Что меня очень беспокоит, и я не хочу показаться эгоистом, потому что это напрямую влияет на всех одинаково, так это то, что я не могу никак работать. Живые выступления были сущностью PUBLIC IMAGE LTD., и этого не стало, что приносит нам убытки, и, без сомнения, в какой-то момент, если всё будет продолжаться и дальше, это просто нас убьёт. Это убьёт всё. Это убьёт все индустрии. Если мы не сможем работать, то в какой-то момент мы, рабочий класс, встанем и сделаем что-нибудь с этим. Мне кажется, что то, что демократы обещают здесь, в Америке, — это повышение налогов за пределы здравого смысла, больше блокировок, больше путаницы, больше бюрократии и меньше ответов.



Я видел, что демократы сделали с Калифорнией. Они уничтожили это место».







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