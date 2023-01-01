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*XXV — бабка ягодка опять! 50
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 28
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
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Sex Pistols

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Страна
United KingdomВеликобритания



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5 мар 2023 : 		 Новая песня басиста SEX PISTOLS

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8 июн 2022 : 		 SEX PISTOLS могут стать первыми

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5 май 2022 : 		 Трейлер сериала о SEX PISTOLS

1 апр 2022 : 		 Новый релиз SEX PISTOLS весной

31 мар 2022 : 		 Сериал SEX PISTOLS весной

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11 май 2013 : 		 Планируются к выпуску классические концертные записи SEX PISTOLS
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Басист SEX PISTOLS разочарован сериалом о группе



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Оригинальный басист SEX PISTOLS Glen Matlock в недавнем интервью поделился впечатлением от сериала "Pistols":

«На самом деле я очень разочарован, учитывая, что у меня были встречи с Дэнни Бойлом по этому поводу. Я не разочарован тем, что он вышел, и я думал, что было важно, чтобы он вышел, потому что он был основан на истории и взглядах на события самого Steve'a. И именно он создал группу — не John, а Steve. John оказался в группе последним... Но мой образ, и особенно мой уход из группы... Я сам ушёл из неё, никто меня не увольнял. И в итоге весь эпизод, когда Steve уволил меня, просто чушь!

Я [говорил об этом с тогдашним менеджером Sex PISTOLS] Малкольмом [Маклареном], со Steve'ом Paul'ом и все они сказали мне: "Ты не можешь просто притвориться, что тебе нравится John?" Я тогда ответил: "Не совсем, нет. Я пишу все мелодии и прочее, и если вы не можете поддержать меня ещё немного... Если вы этого хотите, то так и будет".

Я просто считаю, что всё должно было быть более правдиво. И я считаю, что реальная история более жёсткая... И я снова встретился с Дэнни Бойлом в Лос-Анджелесе после того, как фильм вышел, и я [присутствовал] на закрытом показе. Он сказал мне: "Привет, Glen, как дела?" А я ответил: "Дэнни, ты м*дак". Так что он понял, к чему я клоню».

На вопрос, вносил ли он какой-либо вклад в создание сериала, Glen ответил:

«В начале у меня было несколько встреч с Дэнни, в частности, и с производственной командой. И я думал, что всё уже решено. Но потом меня проигнорировали. Так что я недоволен. Я чувствую себя обманутым.

Я пошёл смотреть фильм со своим сыном Луисом, и мне было немного неловко. Луис довольно остроумно заметил: "Дело в том, что я знаю, что ты сделал это, то и другое, и я также знаю насчёт мотивации Steve'a, но вы с Paul'ом выглядите как двухмерные персонажи; нет никакой предыстории [или информации о] вашей семье". Можно было бы добавить немного этой информации, и [они могли бы] придать всему немного больше объёма. А [Дэнни] может возразить: "Там нет времени на всё это". Хотя был целый эпизод о том, как Крисси Хайнд не вышла замуж за Steve'а, который занял целый час в жизни каждого, чего не было».




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