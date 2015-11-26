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Sex Pistols

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Страна
United KingdomВеликобритания



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10 дек 2007 : 		 SEX PISTOLS возвращаются и выпускают DVD
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|||| сегодня

Вокалист SEX PISTOLS проиграл суд



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Вокалист SEX PISTOLS JOHN LYDON проиграл суд относительно запрета на использование песен группы в будущем байопике. В суде Jones и бывший барабанщик SEX PISTOLS Paul Cook утверждали, что соглашение, подписанное ими с Lydon'ом, подразумевало, что решения относительно лицензионных запросов могут приниматься на основе «принципа большинства».

Lydon, в свою очередь, заявил, что соглашение между членами группы не применялось с момента его подписания более 20 лет назад, и что «все решения» об использовании музыки и изображений SEX PISTOLS принимались «единогласно».

Однако в понедельник судья постановил, что контракт является действительным и действующим, и что большинство участников группы может преодолеть вето любого отдельного участника.

Судья, сэр Энтони Манн, также указал на то, что Lydon «фактически передал свои полномочия по контролю за использованием музыкальных прав» издательским и музыкальным компаниям, таким как Warner Chappell Music и BMG.

Lydon сохранил за собой «только квалифицированные права одобрения, которые могут быть отменены, если он ведёт себя неразумно», — заявил судья.

«Возможно, эти компании по своим собственным причинам время от времени обращались к нему за разрешением, но в конечном итоге они могли действовать по своему усмотрению».

В совместном заявлении после вынесения решения суда Jones и Cook сообщили Press Association:

«Мы приветствуем решение суда по этому делу. Оно вносит ясность в процесс принятия решений и подтверждает соглашение членов группы о коллективном принятии решений.

Это был не самый приятный опыт, но мы считаем, что он был необходим, чтобы мы могли двигаться вперёд и, надеюсь, работать вместе в будущем, имея лучшие отношения».

SEX PISTOLS



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

rattle_snake


26 авг 2021, 13:29		Пиво толстяк )))

Saxon9


26 авг 2021, 14:51		SEX PISTOLS это инглиш Моргенштерны 1977-го года

hansi_hrb


26 авг 2021, 15:20		до моргенштерна им как до луны

Khanate


26 авг 2021, 15:55		Пистолз шлак. вот в Public Image Ltd Лайдон был хорош.

Санчез


26 авг 2021, 17:10		Saxon9,ахуеть ты сравнил конечно


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