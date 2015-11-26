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Sex Pistols

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Страна
United KingdomВеликобритания



27 апр 2021 : 		 JOHNNY ROTTEN: «Ну и хрень ваш сериал!»

18 мар 2021 : 		 Первый взгляд на фильм о SEX PISTOLS

14 янв 2021 : 		 Готовится сериал на основе биографии гитариста SEX PISTOLS

14 окт 2020 : 		 Вокалист SEX PISTOLS: «Я точно за Трампа»

7 мар 2019 : 		 Фронтмен SEX PISTOLS высказал свои соображения о причине смерти вокалиста The Prodigy

27 янв 2019 : 		 Новая песня басиста SEX PISTOLS

20 сен 2017 : 		 Переиздание SEX PISTOLS выйдет осенью

18 окт 2016 : 		 Гитарист SEX PISTOLS выпускает автобиографию

11 май 2013 : 		 Планируются к выпуску классические концертные записи SEX PISTOLS

16 сен 2012 : 		 "Never Mind The Bollocks Here’s The Sex Pistols" SEX PISTOLS выйдет на виниле

5 сен 2012 : 		 Рассказ о книге юбилейного издания альбома SEX PISTOLS

26 июл 2012 : 		 Делюкс-издание "Never Mind The Bollocks" SEX PISTOLS выйдет в сентябре

19 май 2012 : 		 В продаже появились виниловые фигурки SEX PISTOLS

28 фев 2012 : 		 Бэк-каталог SEX PISTOLS на UNIVERSAL

18 авг 2010 : 		 Парфюм от SEX PISTOLS

10 апр 2010 : 		 Умер бывший менеджер SEX PISTOLS

27 янв 2008 : 		 SEX PISTOLS думают о новом материале

10 дек 2007 : 		 SEX PISTOLS возвращаются и выпускают DVD
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JOHNNY ROTTEN: «Ну и хрень ваш сериал!»



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JOHNNY ROTTEN обрушился с критикой на сериал "Pistol", который посвящён гитаристу SEX PISTOLS Steve'у Jones'y на основании его мемуаров "Lonely Boy: Tales From A Sex Pistol":

«Думаю, эта самая неуважетельная хрень из всех, что я только видел в своей жизни. Я к тому, что они наняли актёра, который играет меня, но над чем он работает? Точно не над моим персонажем. Это не приведёт никуда, кроме как в суд».

JOHNNY ROTTEN Blasts



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

timekiller61


27 апр 2021, 17:57		Фриков и уродов-очень трудно сыграть.


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