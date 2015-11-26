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JOHNNY ROTTEN: «Ну и хрень ваш сериал!»



JOHNNY ROTTEN обрушился с критикой на сериал "Pistol", который посвящён гитаристу SEX PISTOLS Steve'у Jones'y на основании его мемуаров "Lonely Boy: Tales From A Sex Pistol":



«Думаю, эта самая неуважетельная хрень из всех, что я только видел в своей жизни. Я к тому, что они наняли актёра, который играет меня, но над чем он работает? Точно не над моим персонажем. Это не приведёт никуда, кроме как в суд».







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