SEX PISTOLS отыграли секретное шоу



Когда на прошлой неделе в лондонском клубе 100 Club было объявлено о таинственном шоу группы SPOTS, истинные фанаты сразу поняли, что происходит.



И 300 из них собрались в пятницу вечером на Оксфорд-стрит, чтобы увидеть, как Frank Carter и Paul Cook, Glen Matlock и Steve Jones из SEX PISTOLS играют потрясающий альбом "Never Mind The Bollocks" в полном объеме.



Среди суперфанов на концерте были замечены Noel Gallagher, Paul Weller, Bobby Gillespie, Damon Hill и Gary Kemp, которые пришли отдать дань уважения одной из самых влиятельных музыкальных композиций в истории.



SPOTS, что расшифровывается как «Sex Pistols Secretly On Tour», было названием, которое использовали оригинальные SEX PISTOLS для организации концертов в 1977 году под пристальным вниманием СМИ, когда концерты SEX PISTOLS, скорее всего, были бы сорваны полицией.



Теперь, вооружившись зажигательным фронтменом Frank Carter, они устроили хаос на площадке, где проходили самые известные концерты группы, возглавившей панк-революцию.



«Сколько из вас было здесь в первый раз? Поднимите руки в честь величайшей панк-группы всех времен!»







