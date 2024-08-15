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*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*MASTODON выпускают кофе 28
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 25
*Перезаписанный трек DARK FUNERAL 21
*BURTON C. BELL представил новое видео 21
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Sex Pistols

*
Страна
United KingdomВеликобритания



15 авг 2024 : 		 Видео с выступления THE SEX PISTOLS

4 июн 2024 : 		 SEX PISTOLS и FRANK CARTER хотят спасти площадку

12 апр 2023 : 		 Басист SEX PISTOLS разочарован сериалом о группе

5 мар 2023 : 		 Новая песня басиста SEX PISTOLS

8 фев 2023 : 		 Новые фигурки SEX PISTOLS

30 янв 2023 : 		 Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом

18 сен 2022 : 		 Вокалист SEX PISTOLS обвиняет бывших в том, что они наживаются на смерти Королевы

8 июн 2022 : 		 SEX PISTOLS могут стать первыми

2 июн 2022 : 		 SEX PISTOLS выпускают монету

5 май 2022 : 		 SEX PISTOLS перевыпустят сингл

5 май 2022 : 		 Трейлер сериала о SEX PISTOLS

1 апр 2022 : 		 Новый релиз SEX PISTOLS весной

31 мар 2022 : 		 Сериал SEX PISTOLS весной

1 окт 2021 : 		 Вокалист SEX PISTOLS: «Я разорён»

15 сен 2021 : 		 Бывшие участники SEX PISTOLS ответили вокалисту

6 сен 2021 : 		 Новое заявление вокалиста SEX PISTOLS

26 авг 2021 : 		 Вокалист SEX PISTOLS проиграл суд

23 июл 2021 : 		 Вокалист SEX PISTOLS не помнит, чтобы подписывал коллективное соглашение

20 июл 2021 : 		 Участники SEX PISTOLS опять в суде

27 апр 2021 : 		 JOHNNY ROTTEN: «Ну и хрень ваш сериал!»

18 мар 2021 : 		 Первый взгляд на фильм о SEX PISTOLS

14 янв 2021 : 		 Готовится сериал на основе биографии гитариста SEX PISTOLS

14 окт 2020 : 		 Вокалист SEX PISTOLS: «Я точно за Трампа»

7 мар 2019 : 		 Фронтмен SEX PISTOLS высказал свои соображения о причине смерти вокалиста The Prodigy

27 янв 2019 : 		 Новая песня басиста SEX PISTOLS

20 сен 2017 : 		 Переиздание SEX PISTOLS выйдет осенью
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Видео с выступления THE SEX PISTOLS



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Видео с выступления THE SEX PISTOLS и FRANK CARTER, в рамках которого был исполнен материал "Never Mind The Bollocks", доступно ниже.




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15 авг 2024
IJzerklompje
God Save the King теперь, в связи с недавними событиями?
15 авг 2024
Damien
IJzerklompje, разумеется, но, как и прежде, "никакого будущего".
15 авг 2024
G
Gleb Monster
Без Роттена, конечно, не торт, но всё ж три оригинальных деда. Не то что у некоторых

просмотров: 438

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