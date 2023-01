30 янв 2023



Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом



Басист SEX PISTOLS GLEN MATLOCK представил видео на композицию "Head On A Stick" — это первый сингл из нового сольного альбома "Consequences Coming", релиз которого намечен на 27 апреля на Cooking Vinyl:



01. Head On A Stick

02. Consequences Coming

03. Magic Carpet Ride

04. Speaking In Tongues

05. Shine Off Your Shoes

06. Constant Craving

07. Step In The Right Direction

08. Something 'Bout The Weekend

09. This Empty Heart

10. Face In A Crowd

11. Tried To Tell You

12. Can't Be Myself With You

13. This Ship







+1 -0



( 3 ) просмотров: 452