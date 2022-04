сегодня



Новый релиз SEX PISTOLS весной



В мае этого года состоится выход сборника SEX PISTOLS, получившего название "Sex Pistols: The Original Recordings" и доступного в следующих вариантах:



* CD

* 2LP (Black vinyl)

* 2LP (Transparent Green)

* 2LP (Transparent Yellow)

* Cassette - 5 with individual artwork

* Digital



Трек-лист:



01. Pretty Vacant



02. God Save The Queen



03. Bodies



04. No Feelings



05. I Wanna Be Me



06. Anarchy In The UK



07. Submission



08. No Fun



09. (I'm Not Your) Stepping Stone



10. Holidays In The Sun



11. New York



12. Problems



13. Lonely Boy



14. Silly Thing



15. Something Else



16. C'Mon Everybody



17. Satellite



18. Did You No Wrong



19. Substitute



20. My Way







