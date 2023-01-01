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*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 27
*Потери в NERVOSA 24
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 19
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 15
*Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом 12
*STEVEN TYLER официально назван ответчиком по делу о насилии 12
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*OZZY OSBOURNE получил Грэмми за лучший альбом 10
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*JASON NEWSTED: «Будет громко!» 8
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*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 27
*Потери в NERVOSA 24
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 19
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 15
*Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом 12
[= ||| все новости группы



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Sex Pistols

*
Страна
United KingdomВеликобритания



8 фев 2023 : 		 Новые фигурки SEX PISTOLS

30 янв 2023 : 		 Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом

18 сен 2022 : 		 Вокалист SEX PISTOLS обвиняет бывших в том, что они наживаются на смерти Королевы

8 июн 2022 : 		 SEX PISTOLS могут стать первыми

2 июн 2022 : 		 SEX PISTOLS выпускают монету

5 май 2022 : 		 SEX PISTOLS перевыпустят сингл

5 май 2022 : 		 Трейлер сериала о SEX PISTOLS

1 апр 2022 : 		 Новый релиз SEX PISTOLS весной

31 мар 2022 : 		 Сериал SEX PISTOLS весной

1 окт 2021 : 		 Вокалист SEX PISTOLS: «Я разорён»

15 сен 2021 : 		 Бывшие участники SEX PISTOLS ответили вокалисту

6 сен 2021 : 		 Новое заявление вокалиста SEX PISTOLS

26 авг 2021 : 		 Вокалист SEX PISTOLS проиграл суд

23 июл 2021 : 		 Вокалист SEX PISTOLS не помнит, чтобы подписывал коллективное соглашение

20 июл 2021 : 		 Участники SEX PISTOLS опять в суде

27 апр 2021 : 		 JOHNNY ROTTEN: «Ну и хрень ваш сериал!»

18 мар 2021 : 		 Первый взгляд на фильм о SEX PISTOLS

14 янв 2021 : 		 Готовится сериал на основе биографии гитариста SEX PISTOLS

14 окт 2020 : 		 Вокалист SEX PISTOLS: «Я точно за Трампа»

7 мар 2019 : 		 Фронтмен SEX PISTOLS высказал свои соображения о причине смерти вокалиста The Prodigy

27 янв 2019 : 		 Новая песня басиста SEX PISTOLS

20 сен 2017 : 		 Переиздание SEX PISTOLS выйдет осенью

18 окт 2016 : 		 Гитарист SEX PISTOLS выпускает автобиографию

11 май 2013 : 		 Планируются к выпуску классические концертные записи SEX PISTOLS

16 сен 2012 : 		 "Never Mind The Bollocks Here’s The Sex Pistols" SEX PISTOLS выйдет на виниле

5 сен 2012 : 		 Рассказ о книге юбилейного издания альбома SEX PISTOLS
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|||| сегодня

Новые фигурки SEX PISTOLS



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Super7 объявили о выпуске двух новых фигурок SEX PISTOLS — детали доступны на Super7.com.

SEX PISTOLS ReAction Figures Available For Pre-Order




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