сегодня



Готовится сериал на основе биографии гитариста SEX PISTOLS



FX планируют с седьмого марта приступить к съёмкам "Pistol" — шестисерийного сериала о легендарном гитаристе SEX PISTOLS Стиве Джонсе — об этом объявил Ник Град, президент компании FX Entertainment. Сериал основан на оригинальной биографии 2018 года "Lonely Boy: Tales From A Sex Pistol", за съёмки будет отвечать лауреат премии Оскар Дэнни Бойл, который также будет выступать в качестве исполнительного продюсера и режиссёра, а история была адаптирована Крейгом Пирсом и написана Пирсом и Фрэнком Коттреллом Бойсом. Джонс, Бойл и Пирс выступают в качестве исполнительных продюсеров вместе с Гейл Лайон, Анитой Камаратой, Трейси Сивард, Полом Ли, Хоуп Хартман и Уипом.



«Так здорово вернуться в бизнес с Дэнни Бойлом, исключительным артистом, ответственным за столько прекрасных художественных фильмов и сериалов, — говорит Град. — Стив Джонс был в центре бури, которая потрясла рок-истеблишмент, и мы очень рады, что Дэнни и остальная творческая группа рассказали его историю как участника одной из самых известных музыкальных групп — SEX PISTOLS».



«Представьте себе, как вы врываетесь в мир "The Crown" и "Downton Abbey" со своими друзьями, выкрикиваете свои песни и выплёскиваете ярость. Это момент, когда британское общество и культура изменились навсегда. Это точка детонации британской уличной культуры... Когда простые молодые люди вышли на сцену и выпустили свою ярость и свою моду... И все были вынуждены смотреть и слушать... И все боялись их или шли за ними. SEX PISTOLS. В его центре был молодой очаровательный безграмотный клептоман, настоящий герой своего времени, Стив Джонс, ставший, по его собственным словам, 94-м величайшим гитаристом всех времён. Этот фильм о том, как он туда угодил», — говорит Бойл.



«SEX PISTOLS навсегда изменили музыку, а Дэнни Бойл — идеальный режиссёр для того, чтобы рассказать историю Стива Джонса, подпитываемую необузданным творчеством и разрушением, — заявляет Пол Ли, генеральный директор Wiip. — Мы в восторге от того, что делаем это вместе с нашими друзьями из FX».



Движимый мемуарами Джонса и предлагающий увлекательный новый взгляд на одну из величайших историй рок-музыки, "Pistol" перемещается из поместий Council Estates в Vivienne Westwood и пресловутому магазину Kings Road SEX Малькольма Макларена, затрагивает мировые споры, которые возникли с появлением "Never Mind The Bollocks", — альбомом, который часто упоминается как один из самых влиятельных альбомов всех времён и народов. Их сингл "God Save The Queen" был запрещён BBC и занял 1 место в чарте NME Великобритании, но оказался на 2 месте в официальном чарте синглов Великобритании, что привело к обвинениям в том, что песня была намеренно скрыта от публики. Единственный раз в истории чартов трек был занесён как пустой во избежание обид монархии.



Тоби Уоллес ("Babyteeth", "Acute Misfortune") в роли Стива Джонса, Энсон Бун ("Crawl", "1917", "Blackbird") в роли Джона Лидона, Луи Партридж ("Enola Holmes", "Medici") в роли Сида Викиса, Джейкоб Слейтер в роли Пола Кука, Фабьен Фрэнкель ("The Serpent", "NYPD Blue") в роли Глена Мэтлока, Дилан Ллевелин ("Derry Girls") в роли Уолли Найтингейла, Сидни Чендлер ("Don't Worry Darling") в роли Крисси Хайнд, Эмма Эпплтон ("The Witcher", "Traitors") в роли Нэнси Шпунген и Мейзи Уильямс ("Game Of Thrones") в роли иконы панка Джордана.







+0 -0



( 2 ) просмотров: 218