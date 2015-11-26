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Вокалист SEX PISTOLS : «Я разорён»



В рамках недавнего интервью John Lydon (aka Johnny Rotten) заявил, что близок к финансовому краху после недавних судебных разборок:



«У меня больше нет ни сбережений, ни кредитов, ни пенсионных накоплений. У меня ничего нет... Я в полной заднице, и я влип по разным причинам.



Вся эта неразбериха стоила мне миллионов. Такой отвратительный, мерзкий натиск; я никогда не ожидал, что Steve, Paul и Glen окажутся настолько злыми. И мы даже никогда не собирались сесть и поговорить об этом!»







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