SEX PISTOLS перевыпустят сингл



SEX PISTOLS 27 мая на UMC перевыпустят знаковый сингл "God Save The Queen", который будет доступен в двух вариантах:



7" 1 - Virgin Version (4,000 copies)



A/ God Save The Queen

B/ Did You No Wrong



7" 2 - A&M Version - (1977 copies)



A/ God Save The Queen

B/ No Feeling











