SEX PISTOLS выпустят три концерта



SEX PISTOLS сообщили о том, что в этом году состоится релиз трех концертов, запись которых проходила в 1978 году — они будут доступны на CD, виниле и в цифровом варианте:



Sex Pistols: Live In The USA 1978:



Available Friday, February 28

1LP (Red Vinyl)

Sex Pistols – Live In The USA 1978

Great South East Music Hall, Atlanta, 5th January 1978



Available Friday, March 28

1LP (White Vinyl)

Sex Pistols – Live In The USA 1978

Longhorns Ballroom, Dallas, 10th January 1978



Available Friday, April 25

1LP (Blue Vinyl)

Sex Pistols – Live In The USA 1978

Winterland Ballroom, San Francisco, 14th January 1978



3CD – all 3 shows

Digital – all 3 shows







