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Sex Pistols

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Страна
United KingdomВеликобритания



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5 сен 2012 : 		 Рассказ о книге юбилейного издания альбома SEX PISTOLS

26 июл 2012 : 		 Делюкс-издание "Never Mind The Bollocks" SEX PISTOLS выйдет в сентябре

19 май 2012 : 		 В продаже появились виниловые фигурки SEX PISTOLS

28 фев 2012 : 		 Бэк-каталог SEX PISTOLS на UNIVERSAL

18 авг 2010 : 		 Парфюм от SEX PISTOLS

10 апр 2010 : 		 Умер бывший менеджер SEX PISTOLS

27 янв 2008 : 		 SEX PISTOLS думают о новом материале

10 дек 2007 : 		 SEX PISTOLS возвращаются и выпускают DVD
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Бывшие участники SEX PISTOLS ответили вокалисту



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В ответ на заявление вокалиста SEX PISTOLS Steve Jones и Paul Cook выпустили собственное:

«Несмотря на комментарии John'a Lydon'a на его сайте, мы повторяем, что он был проинформирован о телесериале "Pistol", ему предложили встретиться с режиссёром и принять участие в сериале за несколько месяцев до начала основных съёмок. Он отказался от этих предложений, и мы были опечалены тем, что он не захотел встретиться и хотя бы поговорить с режиссёром Дэнни Бойлом и сопродюсером Крейгом Пирсом.

И хотя вклад John'а справедливо признан, его заявления о том, что он единственный значимый участник группы, трудно принять. Группа была создана Steve'ом, Paul'ом и Glen'ом, и она была укомплектована с появлением John'a. Все песни на эпохальном альбоме "Never Mind The Bollocks" были написаны Paul'ом Cook'ом, Steve'ом Jones'ом, Glen'ом Matlock'ом и Rotten'ом, кроме "Holidays In The Sun" и "Bodies", авторами которых были Cook, Jones, Rotten и Vicious. Кроме того, "Pistol" основан на книге Steve'а Jones'а "Lonely Boy".

John Lydon продал свои права на использование этих песен в 1990-х годах за денежное вознаграждение. В результате появилось соглашение о правиле большинства — чтобы никакая внешняя сторона не могла диктовать, как использовать музыку группы. А также для того, чтобы иметь механизм, если один из участников несправедливо блокирует процесс принятия решений — что и произошло в данном случае.

Остальные члены группы и многие другие участники панк-сцены того времени участвуют в телесериале "Pistol". Дэнни Бойл, ранее работавший с PISTOLS, является очень уважаемым режиссёром, лауреатом премии "Оскар". Он понимает группу и пережил то время, когда она появилась».

7 сентября Lydon появился в программе «Доброе утро, Британия», где разразился тирадой в адрес своих товарищей по группе и Бойла, сказав:

«Они держали всю операцию в секрете за моей спиной... А затем 4 января этого года прислали нам мерзкое письмо, в котором говорилось, что они требуют моего разрешения [на использование музыки]. Очевидный вопрос для меня: "Разрешение на что?" И бац — вот оно. Через несколько дней по всему Интернету распространилась информация о том, какой это будет прекрасный документальный фильм о панке, с использованием фотографий меня и моей жены Норы. Они знают, что она больна, нехорошо с их стороны так поступать».

SEX PISTOLS Members Respond To JOHN LYDON Over Court Case; He Calls Them





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

faza


15 сен 2021, 11:44		Печально когда стариканы ругаются

father


15 сен 2021, 12:37		Бунтари, вперёд!

Dem0niac


15 сен 2021, 12:37		Могретшнерна на них нет.

Dem0niac


15 сен 2021, 12:37		Отец опередил)


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