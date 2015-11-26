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Участники SEX PISTOLS опять в суде



По сообщению Associated Press, два участника SEX PISTOLS подали иск против John'a Lydon'a за право использовать песни группы в предстоящем биографическом минисериале о легендах британского панка.



Ранее в этом году Lydon, более известный как Johnny Rotten, назвал предстоящий сериал о SEX PISTOLS «неуважительным», настаивая на том, что ему не предлагали принять участие в создании шоу.



Адвокат Эдмунд Каллен, представляющий интересы Jones'а и барабанщика Paul'a Cook'a, заявил на заседании Высокого суда в Лондоне в четверг, что у его клиентов «хрупкие и конфликтные» отношения с Lydon'ом, но музыканты заключили соглашение в 1988 году о том, что использование песен будет осуществляться на «основе правил большинства», и что они также заручились поддержкой басиста Glen'a Matlock'a и наследников покойного Сида Вишеса.



Адвокат Lydon'a Марк Каннингем заявил в письменных возражениях, что мемуары Jones'a изображают последнего «во враждебном и нелестном свете», называя Lydon'а в одном месте «раздражающим маленьким сопляком с большими запросами».







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