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Sex Pistols

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United KingdomВеликобритания



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28 фев 2012 : 		 Бэк-каталог SEX PISTOLS на UNIVERSAL

18 авг 2010 : 		 Парфюм от SEX PISTOLS

10 апр 2010 : 		 Умер бывший менеджер SEX PISTOLS

27 янв 2008 : 		 SEX PISTOLS думают о новом материале

10 дек 2007 : 		 SEX PISTOLS возвращаются и выпускают DVD
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Участники SEX PISTOLS опять в суде



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По сообщению Associated Press, два участника SEX PISTOLS подали иск против John'a Lydon'a за право использовать песни группы в предстоящем биографическом минисериале о легендах британского панка.

Ранее в этом году Lydon, более известный как Johnny Rotten, назвал предстоящий сериал о SEX PISTOLS «неуважительным», настаивая на том, что ему не предлагали принять участие в создании шоу.

Адвокат Эдмунд Каллен, представляющий интересы Jones'а и барабанщика Paul'a Cook'a, заявил на заседании Высокого суда в Лондоне в четверг, что у его клиентов «хрупкие и конфликтные» отношения с Lydon'ом, но музыканты заключили соглашение в 1988 году о том, что использование песен будет осуществляться на «основе правил большинства», и что они также заручились поддержкой басиста Glen'a Matlock'a и наследников покойного Сида Вишеса.

Адвокат Lydon'a Марк Каннингем заявил в письменных возражениях, что мемуары Jones'a изображают последнего «во враждебном и нелестном свете», называя Lydon'а в одном месте «раздражающим маленьким сопляком с большими запросами».

JOHNNY ROTTEN Sued By Two Members Of SEX PISTOLS Over Song Rights



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