Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 36
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 23
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 17
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 16
*Новое видео NILE 13
*BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что у меня сильный и мощный г... 13
*Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни... 13
*Фронтмен SAXON дал совет начинающим группам 12
*TONY IOMMI о желании OZZY OSBOURNE'а в последний раз выступи... 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 36
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 23
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 17
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 16
[= ||| все новости группы



*

Sex Pistols

*
Страна
United KingdomВеликобритания



4 июн 2024 : 		 SEX PISTOLS и FRANK CARTER хотят спасти площадку

12 апр 2023 : 		 Басист SEX PISTOLS разочарован сериалом о группе

5 мар 2023 : 		 Новая песня басиста SEX PISTOLS

8 фев 2023 : 		 Новые фигурки SEX PISTOLS

30 янв 2023 : 		 Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом

18 сен 2022 : 		 Вокалист SEX PISTOLS обвиняет бывших в том, что они наживаются на смерти Королевы

8 июн 2022 : 		 SEX PISTOLS могут стать первыми

2 июн 2022 : 		 SEX PISTOLS выпускают монету

5 май 2022 : 		 SEX PISTOLS перевыпустят сингл

5 май 2022 : 		 Трейлер сериала о SEX PISTOLS

1 апр 2022 : 		 Новый релиз SEX PISTOLS весной

31 мар 2022 : 		 Сериал SEX PISTOLS весной

1 окт 2021 : 		 Вокалист SEX PISTOLS: «Я разорён»

15 сен 2021 : 		 Бывшие участники SEX PISTOLS ответили вокалисту

6 сен 2021 : 		 Новое заявление вокалиста SEX PISTOLS

26 авг 2021 : 		 Вокалист SEX PISTOLS проиграл суд

23 июл 2021 : 		 Вокалист SEX PISTOLS не помнит, чтобы подписывал коллективное соглашение

20 июл 2021 : 		 Участники SEX PISTOLS опять в суде

27 апр 2021 : 		 JOHNNY ROTTEN: «Ну и хрень ваш сериал!»

18 мар 2021 : 		 Первый взгляд на фильм о SEX PISTOLS

14 янв 2021 : 		 Готовится сериал на основе биографии гитариста SEX PISTOLS

14 окт 2020 : 		 Вокалист SEX PISTOLS: «Я точно за Трампа»

7 мар 2019 : 		 Фронтмен SEX PISTOLS высказал свои соображения о причине смерти вокалиста The Prodigy

27 янв 2019 : 		 Новая песня басиста SEX PISTOLS

20 сен 2017 : 		 Переиздание SEX PISTOLS выйдет осенью

18 окт 2016 : 		 Гитарист SEX PISTOLS выпускает автобиографию
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SEX PISTOLS и FRANK CARTER хотят спасти площадку



zoom
В рамках двух концертов во вторник, 13 августа, и в среду, 14 августа 2024 года, FRANK CARTER и музыканты THE SEX PISTOLS Paul Cook, Glen Matlock и Steve Jones объединятся, чтобы спасти историческую музыкальную площадку Bush Hall в Западном Лондоне. В Bush Hall к группе THE SEX PISTOLS, одной из самых влиятельных рок-групп всех времен, присоединится FRANK CARTER, чтобы полностью исполнить культовый альбом THE SEX PISTOLS 1977 года «Never Mind The Bollocks». Средства, собранные от этих незабываемых концертов, пойдут непосредственно на сохранение этого почитаемого независимого лондонского заведения.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 168

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом