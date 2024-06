сегодня



SEX PISTOLS и FRANK CARTER хотят спасти площадку



В рамках двух концертов во вторник, 13 августа, и в среду, 14 августа 2024 года, FRANK CARTER и музыканты THE SEX PISTOLS Paul Cook, Glen Matlock и Steve Jones объединятся, чтобы спасти историческую музыкальную площадку Bush Hall в Западном Лондоне. В Bush Hall к группе THE SEX PISTOLS, одной из самых влиятельных рок-групп всех времен, присоединится FRANK CARTER, чтобы полностью исполнить культовый альбом THE SEX PISTOLS 1977 года «Never Mind The Bollocks». Средства, собранные от этих незабываемых концертов, пойдут непосредственно на сохранение этого почитаемого независимого лондонского заведения.







