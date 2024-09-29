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Joe Bonamassa

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JOE BONAMASSA: «Лет десять, и я уйду на пенсию»



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В недавнем интервью My Weekly Mixtape, JOE BONAMASSA обсудил свою коллекцию гитар, истории из жизни и многое другое. В частности, его спросили, когда будет новый альбом:

«Миру не нужна еще одна пластинка JOE BONAMASSA прямо сейчас. У нас есть Hollywood Bowl. В прошлом году был Blues Deluxe. Мы выпустим несколько синглов в этом году или, возможно, в следующем, а потом посмотрим. В смысле, я не знаю, сколько мне осталось альбомов.

Я имею в виду, сколько... Я даже не уверен, что формат альбома будет актуален через 10 лет, кто вообще выпускает CD? У кого есть CD-плеер? Например, я нахожусь в гастрольном автобусе... музыкальном автобусе. Здесь нет CD-плеера. Их даже нет в новых машинах, так что концепция 12 песен, 59-минутной пластинки, как я вижу, становится все менее и менее актуальной. Я думаю, что мы возвращаемся к синглам A и B, потому что даже в целом, когда вы имеете дело со стриминговым бизнесом, вы в любом случае выпускаете 10 из 11 песен до выхода альбома, чтобы придерживаться алгоритма или чего там у Spotify. Так что вы, по сути, просто выпускаете синглы один за другим. А потом 12-я или 11-я песня — это ваш... Вот и получается полноформатный альбом. Но кого это волнует к выходу этой 11 песни? Большую часть они уже слышали. И в конце альбома вы всегда вываливаете всякий хлам. А хорошие песни поставишь на первые места, так и будет. Так что я не знаю. Я не знаю, когда будет следующий альбом».

Об уходе из музыки:

«Мне осталось не так много лет в этом деле. Я бы хотел, чтобы прошло еще лет десять, прежде чем я окончательно уйду на пенсию. Я занимаюсь этим 36 лет. Мы доведем это дело до, может быть, 45-летней карьеры, и этого будет достаточно. Знаете, позвольте мне наслаждаться жизнью и не работать каждый день. А все говорят: «Нет, ты еще молодой человек. Ты можешь выступать еще 35-40 лет». Это не про меня. Этого не случится. В этой руке осталось лишь некоторое количество хороших подач, так что нужно использовать их с умом».

JOE BONAMASSA -




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